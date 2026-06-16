전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

미래에셋자산운용, 온도파이낸스와 토큰화 ETF 생태계 구축 MOU 체결

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미래에셋자산운용은 16일 온도파이낸스와 RWA토큰화 MOU를 체결했다
  • 양사는 ETF토큰화·온체인 자산운용 인프라·디지털 투자상품 개발에 협력한다
  • 미래에셋은 아시아 자산운용사 최초로 상장ETF토큰화를 추진하며 글로벌 시장으로 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 토큰화 생태계 확대…온체인 자산운용 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 16일 글로벌 실물자산(RWA) 토큰화 플랫폼 기업 온도파이낸스(Ondo Finance) 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 이번 협약을 통해 양사는 ETF 토큰화, 온체인 자산운용 인프라 구축, 글로벌 투자자 대상 디지털 투자상품 개발 등에서 협력할 계획이다.

미래에셋자산운용 로고. [사진=미래에셋자산운용]

온도파이낸스는 미국 국채 기반 토큰화 상품(USDY, OUSG)을 비롯한 다양한 상품을 토큰화하며 RWA 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. Ondo의 토큰화 주식·ETF 플랫폼인 Ondo Global Markets는 총 예치자산(TVL) 10억 달러를 돌파했으며, 260개 이상의 토큰화 증권을 제공하고 누적 거래량 180억 달러 이상을 기록하는 등 토큰화 주식 부문에서 세계 최대 플랫폼으로 평가받고 있다.

토큰화(Tokenization)는 전통 금융자산을 블록체인 기반 디지털 토큰 형태로 표현하는 기술이다. Ondo 토큰화 ETF는 기존 ETF로 완전히 담보·뒷받침되지만, 별도의 블록체인 기반 디지털 증권 형태로 발행·거래된다. 이를 통해 24시간 거래와 실시간에 가까운 결제(T+0)가 가능해지며, 글로벌 투자자의 접근성을 크게 높일 수 있다.

미래에셋자산운용은 이번 협약을 통해 아시아 자산운용사 중 최초로 기존 상장 ETF 라인업의 토큰화를 추진하며 디지털 판매채널을 확장한다. 이번 미국 상장 ETF를 시작으로 캐나다, 유럽, 호주, 일본, 홍콩 등 글로벌 시장으로 토큰화 자산 범위를 단계적으로 확대할 계획이며, 향후 원자재 등 다양한 자산군의 토큰화도 추진할 예정이다. 모든 토큰화 상품은 각 관할권의 금융 규제에 맞춰 설계된다.

Ian De Bode 온도파이낸스 CEO는 "미래에셋은 글로벌 탑 티어 자산운용사로서 해외법인을 통해 다변화된 ETF 상품을 출시·운영하고 있다"며 "미래에셋이 Ondo Global Markets를 통해 자사 ETF를 온체인에 올리기로 한 것은 토큰화 영역에 리테일뿐 아니라 기관 투자자들의 진입이 본격화되고 있음을 보여주는 것"이라고 평가했다.

김영환 미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 사장은 "토큰화는 자산운용 산업의 패러다임을 변화시킬 핵심 기술 중 하나"라며 "온도파이낸스와의 협력을 통해 당사의 글로벌 ETF 라인업을 차세대 자본시장 인프라에 맞게 포지셔닝하고, 기존 규제 체계 내에서 블록체인 기술을 활용해 보다 효율적인 투자 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동