미래에셋자산운용, 온도파이낸스와 토큰화 ETF 생태계 구축 MOU 체결

글로벌 토큰화 생태계 확대…온체인 자산운용 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 16일 글로벌 실물자산(RWA) 토큰화 플랫폼 기업 온도파이낸스(Ondo Finance) 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 이번 협약을 통해 양사는 ETF 토큰화, 온체인 자산운용 인프라 구축, 글로벌 투자자 대상 디지털 투자상품 개발 등에서 협력할 계획이다.

미래에셋자산운용 로고. [사진=미래에셋자산운용]

온도파이낸스는 미국 국채 기반 토큰화 상품(USDY, OUSG)을 비롯한 다양한 상품을 토큰화하며 RWA 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. Ondo의 토큰화 주식·ETF 플랫폼인 Ondo Global Markets는 총 예치자산(TVL) 10억 달러를 돌파했으며, 260개 이상의 토큰화 증권을 제공하고 누적 거래량 180억 달러 이상을 기록하는 등 토큰화 주식 부문에서 세계 최대 플랫폼으로 평가받고 있다.

토큰화(Tokenization)는 전통 금융자산을 블록체인 기반 디지털 토큰 형태로 표현하는 기술이다. Ondo 토큰화 ETF는 기존 ETF로 완전히 담보·뒷받침되지만, 별도의 블록체인 기반 디지털 증권 형태로 발행·거래된다. 이를 통해 24시간 거래와 실시간에 가까운 결제(T+0)가 가능해지며, 글로벌 투자자의 접근성을 크게 높일 수 있다.

미래에셋자산운용은 이번 협약을 통해 아시아 자산운용사 중 최초로 기존 상장 ETF 라인업의 토큰화를 추진하며 디지털 판매채널을 확장한다. 이번 미국 상장 ETF를 시작으로 캐나다, 유럽, 호주, 일본, 홍콩 등 글로벌 시장으로 토큰화 자산 범위를 단계적으로 확대할 계획이며, 향후 원자재 등 다양한 자산군의 토큰화도 추진할 예정이다. 모든 토큰화 상품은 각 관할권의 금융 규제에 맞춰 설계된다.

Ian De Bode 온도파이낸스 CEO는 "미래에셋은 글로벌 탑 티어 자산운용사로서 해외법인을 통해 다변화된 ETF 상품을 출시·운영하고 있다"며 "미래에셋이 Ondo Global Markets를 통해 자사 ETF를 온체인에 올리기로 한 것은 토큰화 영역에 리테일뿐 아니라 기관 투자자들의 진입이 본격화되고 있음을 보여주는 것"이라고 평가했다.

김영환 미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 사장은 "토큰화는 자산운용 산업의 패러다임을 변화시킬 핵심 기술 중 하나"라며 "온도파이낸스와의 협력을 통해 당사의 글로벌 ETF 라인업을 차세대 자본시장 인프라에 맞게 포지셔닝하고, 기존 규제 체계 내에서 블록체인 기술을 활용해 보다 효율적인 투자 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com