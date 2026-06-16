에이루트, 50억 규모 제3자배정 유상증자 결정

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스테이블코인 신사업 자금 확보 목적

최대주주 참여로 지분율 22.2%까지 상승

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이루트는 스테이블코인 신사업 추진을 위해 최대주주 등을 대상으로 총 50억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 16일 밝혔다.

신주 발행가액은 주당 4660원이다. 발행되는 보통주는 총 107만2960주다. 신주는 최대주주와 넥스트2호조합을 대상으로 발행된다.

이번 증자 이후 에이루트 최대주주 지분율은 17.4%에서 22.2%로 높아진다. 회사는 유상증자를 통해 확보한 자금을 스테이블코인 신사업 등 운영자금으로 사용할 예정이다.

에이루트 로고. [사진=에이루트]

에이루트는 해외 금융당국으로부터 스테이블코인 사업을 위한 라이선스를 획득해 사업 진행이 가능하다고 설명했다. 회사 관계자는 "최대주주가 스테이블코인 신사업에 대한 책임경영 차원에서 이번 제3자배정 유상증자에 참여했다"며 "확보한 자금을 바탕으로 기존 사업과 스테이블코인 신사업을 추진하겠다"고 말했다.

에이루트는 최근 아스타나 금융서비스청(AFSA)으로부터 자체 글로벌 디지털 금융 플랫폼 '포타(FORTA)'의 스테이블코인 발행 및 플랫폼 운영에 대한 라이선스를 획득했다. 회사 측은 해당 라이선스가 규제 대응과 사업 진행 역량을 갖춘 사업자에게 부여되는 허가라고 설명했다.

에이루트는 국내 기업 가운데 스테이블코인이 법제화된 국가의 금융감독기관으로부터 관련 허가를 받은 첫 사례라고 밝혔다. 해당 내용은 회사 측 설명으로, 구체적인 허가 범위와 사업 가능 지역은 추가 확인이 필요하다.

아스타나 국제금융센터(AIFC)는 금융서비스, 핀테크, 디지털자산 관련 기업 유치를 위해 조성된 특구다. 영국 잉글랜드·웨일스법 원칙을 기반으로 한 독자적인 법·규제 체계를 운영하고 있다.

회사에 따르면 AIFC에는 지난해 상반기 기준 전 세계 85개국 4000개 이상 기업이 등록돼 있다. 누적 투자 유치액은 169억달러, 약 26조원 규모다.

dconnect@newspim.com