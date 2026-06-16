현대차증권, 핀크럭스 제휴 앱테크 서비스 '오늘의 혜택' 출시

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미션 참여 시 적립금 지급…네이버페이 포인트로 전환 가능

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 16일 모바일 광고·리워드 플랫폼 전문 기업 핀크럭스와 함께 앱테크 서비스 '오늘의 혜택'을 출시한다고 밝혔다.

오늘의 혜택은 매일 제공되는 다양한 미션에 참여해 적립금을 쌓을 수 있는 서비스로, 현대차증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '내일'에서 확인할 수 있다. 만 14세 이상의 현대차증권 고객이면 누구나 참여할 수 있으며, 미션 참여 이후 적립금은 네이버페이 포인트로 전환할 수 있다.

[사진=현대차증권]

포인트 획득을 위한 미션은 ▲앱 방문 ▲회원가입 ▲SNS 구독 ▲ 서비스 이용 ▲쇼핑 등으로 구성되며, 미션 구성은 수시로 업데이트된다. 현재 시즌 1이 진행 중이며 오는 9월 30일까지 참여할 수 있다.

현대차증권 관계자는 "이번 서비스는 앱테크에 익숙한 MZ세대뿐 아니라 조금 더 다양한 고객층이 누구나 손쉽게 투자와 일상이 연계된 리워드 경험을 할 수 있게 기획됐다"며 "앞으로도 현대차증권 MTS 내일이 고객과 늘 함께하는 스마트한 생활 금융 플랫폼으로서 자리매김할 수 있게 지속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com