현대차증권, 17일 광주서 KIA 타이거즈와 함께하는 스폰서 데이 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 17일 광주 기아챔피언스필드서 스폰서 데이를 연다
- 경기 전 홈런존·뽑기존 이벤트와 경품을 마련했다
- 클리닝 타임 OX퀴즈와 시구로 팬 참여를 더했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 오는 17일 '2026 현대차증권 스폰서 데이'를 개최한다고 15일 밝혔다. 이번 행사는 광주 기아 챔피언스 필드에서 진행된다.
현대차증권에 따르면 스폰서 데이는 KIA 타이거즈의 스폰서사인 현대차증권이 경기장을 찾은 팬들과 직접 소통하며 다양한 이벤트와 혜택을 제공하는 특별 행사다.
경기 시작 전 경기장 밖에서는 오후 4시 30분부터 오후 7시 30분까지 이벤트 부스가 운영된다. '홈런존'과 '뽑기존'으로 구성된 각 부스에서는 현대차증권 SNS 팔로우 등을 통해 참여 조건을 달성한 참여자에게 다양한 경품이 지급될 예정이다.
이날 경기는 현대차증권에서 선정한 시구자의 시구가 진행될 예정이다. 이번 시구자는 현대차증권에서 운영하는 KIA 타이거즈 서포터즈 '호랭이들' 3기 중 사전 사연 접수를 통해 선발됐다. 현대차증권은 KIA 타이거즈를 응원하기 위해 2023년부터 매년 온라인 서포터즈 호랭이들을 모집 및 운영하고 있다.
5회말 종료 직후 클리닝 타임에는 팬들이 참여할 수 있는 전광판 이벤트도 마련됐다. 전광판에서 'OX 퀴즈'가 진행될 예정이며 퀴즈 정답자에게는 어센틱 홈 유니폼부터 홈경기 2인 테이블석, 클래식 티셔츠 등 다양한 경품이 지급될 예정이다.
김재정 현대차증권 WM사업실 실장은 "이번 스폰서 데이는 타이거즈를 응원하기 위해 챔필을 방문한 팬들에게 감사의 의미와 응원의 즐거움을 더하고자 마련됐다"며 "다양한 경품과 혜택을 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com