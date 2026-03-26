현대차증권, RIA 출시 이벤트…1년간 국내주식 수수료 할인

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 현대차증권은 26일 국내시장 복귀계좌(RIA) 출시를 맞아 올해 6월 30일까지 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
RIA는 해외주식 매도 자금을 원화로 환전해 국내주식에 1년 이상 투자하면 해외주식 양도소득세를 최대 100%까지 한시 면제해주는 계좌다. 매도액 기준 1인당 5000만원까지 비과세 대상이며 양도세 감면율은 5월 말까지 매도 시 100%, 7월 말까지 매도 시 80%, 연말까지 매도 시 50%다.
이번 이벤트 기간 중 RIA 계좌를 개설하고 이벤트를 신청하면 해당 계좌 내에서 1년간 온라인 국내주식(ETF 포함) 수수료 할인 혜택을 제공한다. 또 이벤트 기간 내 RIA 계좌에 해외주식 매도 후 환전 금액 기준 500만원 이상을 입고하면 추첨을 통해 1만명에게 플러스 금융상품권 5000원권을 지급한다. 플러스 금융상품권은 국내외 주식·펀드·개인형퇴직연금(IRP) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 현대차증권의 온라인 금융상품권 서비스다.
김재정 현대차증권 WM사업실장(상무)은 "최근 국내 시장에 대한 투자 매력도가 높아짐에 따라 절세에 대한 고객들의 관심도 증대되고 있다"며 "이벤트 기간 내 RIA 계좌를 통해 절세 및 수수료 혜택을 제공받기 바란다"고 말했다.
이벤트 관련 문의는 현대차증권 홈페이지 또는 스마트금융센터로 하면 된다.
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