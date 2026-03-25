유진투자증권, 해외주식 절세 계좌 개설 이벤트 실시

RIA 계좌 개설 고객 전원에 커피쿠폰 지급



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권이 해외주식 양도소득세 부담을 줄이는 RIA 계좌 개설 이벤트를 오는 7월 31일까지 진행한다.

25일 유진투자증권은 '대한민국 투자자를 위한 RIA 계좌 개설 이벤트'를 오는 7월 31일까지 실시한다고 밝혔다.

RIA 계좌는 해외주식 매도 자금을 원화로 환전해 1년간 국내주식에 투자하면 해외주식 양도소득세를 한시적으로 감면해주는 세제혜택 계좌다. 매도액 기준 1인당 5000만원까지 비과세 대상이며, 양도세 감면율은 ▲5월 말까지 매도 시 100% ▲7월 말까지 매도 시 80% ▲연말까지 매도 시 50%로 적용된다.

[사진=유진투자증권]

이번 이벤트를 통해 온라인으로 RIA 계좌를 개설한 고객 전원에게 메가커피 아메리카노를 1회 제공한다. 단 이벤트 기간 내 최초 계좌 개설 고객으로 100만원 이상 해외주식 매도한도 설정 및 입고 조건을 충족해야 한다.

국내주식 순매수 금액에 따라 최대 5만원의 신세계 상품권도 지급한다. 순매수 금액 기준으로 ▲5000만원 이상 5만원 ▲3000만원 이상 5000만원 미만 3만원 ▲1000만원 이상 3000만원 미만 2만원 ▲100만원 이상 1000만원 미만 1만원이 지급된다.

RIA 계좌로 국내주식을 거래하는 고객에게는 1년간 국내주식 우대수수료 0.0049%가 적용된다.

이벤트 세부 내용은 유진투자증권 홈페이지·HTS·MTS에서 확인하거나 고객만족센터로 문의하면 된다. 투자 시 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 세제 혜택은 관련 법령 및 개인 투자 상황에 따라 과세 기준이 달라질 수 있다.

dconnect@newspim.com