현대차증권, 대학생 서포터즈 2기 출범

월 활동비 40만원·우수팀 인센티브 별도 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 현대차증권은 지난 4일 서울 여의도 본사에서 대학생 서포터즈 2기 발대식을 열고 MZ세대 소통 강화를 위한 대학생 서포터즈 2기를 출범했다고 5일 밝혔다.
대학생 서포터즈는 지난해 MZ세대 소통 강화를 위한 브랜드 캠페인의 일환으로 시작했으며 올해가 2회째다. 콘텐츠 기획 및 영상 제작에 관심 있는 대학생을 대상으로 모집했으며 500명이 지원해 16명이 최종 선발됐다.
2기 서포터즈는 올해 6월까지 브랜드 홍보와 온·오프라인 콘텐츠 제작에 참여한다. 활동은 개인 및 팀 단위로 진행되며 워크숍·수료식 등 오프라인 프로그램도 운영된다.
활동비는 1인당 월 40만원이 지급되며 월간 우수 활동팀에게는 인센티브 10만원이 추가 지급된다. 최우수팀·개인별 우수·공로상 등 수상자에게는 상금 50만원이 별도로 주어진다.
배형근 현대차증권 사장은 "MZ세대의 관점에서 상품과 서비스를 재해석하고 경험할 수 있는 좋은 기회"라며 "금융 커뮤니케이션 채널을 구축하고 활성화하는 계기로 작용할 것"이라고 말했다.
