현대차증권, KIA타이거즈 컬래버 이모티콘 무료 배포 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 29일 KIA타이거즈 컬래버 이모티콘 무료 배포 이벤트를 진행했다
- 이날 오후 2시부터 카카오톡 채널 신규 친구 추가 고객 선착순 2만5000명에게 30일 사용 이모티콘을 지급했다
- 현대차증권과 KIA 캐릭터로 만든 16종 이모티콘과 다양한 팬 이벤트로 디지털 소통을 강화하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 29일 KIA타이거즈 컬래버 이모티콘 '레오와 하랑이의 슬기로운 투자·응원 생활' 무료 배포 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
현대차증권에 따르면 해당 이벤트는 이날 오후 2시부터 진행된다. 이벤트 대상은 카카오톡 채널에서 현대차증권을 신규로 친구 추가한 고객이며, 선착순 2만5000명에게 이모티콘이 지급될 예정이다.
카카오톡에서 '현대차증권'을 검색한 후 카카오톡 채널 추가 시 자동 지급되며, 준비된 물량이 소진되면 별도의 안내 없이 종료된다. 이모티콘은 다운로드 받은 시점부터 30일간 사용할 수 있다.
이번 이모티콘은 현대차증권의 대표 캐릭터인 '레오'와 KIA타이거즈의 마스코트 '하랑이'를 활용해 총 16종으로 제작됐다. '쭉쭉 올라가자!', '홈런' 등 투자 및 야구 응원 관련 상황을 친근하게 표현한 이모티콘부터 일상생활에서 활용 가능한 이모티콘까지 다양하게 구성됐다.
김재정 현대차증권 WM사업실장 상무는 "현대차증권의 대표 캐릭터 레오와 KIA타이거즈의 마스코트 하랑이의 만남이 고객들에게 신선한 즐거움을 선사할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고객들에게 친근한 브랜드로 다가갈 수 있도록 디지털 소통을 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 현대차증권은 지난 3월 KIA타이거즈의 V13(열세 번째 우승)을 응원하는 온라인 서포터즈 '호랭이들' 5000명을 모집한 바 있으며, 호랭이들 전용 팬사이트를 통해 주간 승수 맞추기, 월간 MVP 예측 등 다양한 이벤트를 진행하고 있다.
rkgml925@newspim.com