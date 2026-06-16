큐브엔터 아이들, 선공개곡 'Crow' 차트 진입

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QQ뮤직 일간 차트 1위·벅스 실시간 8위

미니 9집 'We made' 7월 6일 발매



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 큐브엔터테인먼트(이하 큐브엔터)는 그룹 i-dle(아이들)의 미니 9집 선공개곡 'Crow'가 국내외 음악 차트에 진입했다고 16일 밝혔다.

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 지난 15일 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 9집 'We made'의 선공개곡 'Crow'를 발매했다.

'Crow'는 발매 직후 국내 음원사이트 벅스 실시간 음원 차트 8위에 올랐다. 중국 음원 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직에서는 디지털앨범 베스트셀러 싱글 일간 차트 1위를 기록했다. 텐센트뮤직 한국 차트에서는 5위에 진입했다.

[사진=큐브엔터테인먼트]

해외 아이튠즈 차트에서도 순위에 올랐다. 'Crow'는 아이튠즈 타이베이 차트 2위를 기록했으며 홍콩, 덴마크, 멕시코, 프랑스 등 총 11개국 차트에 진입했다. 일본 아이튠즈 K-POP 송 차트에는 9위로 들어갔다.

발매 하루 전 공개된 'Crow' 뮤직비디오도 유튜브 트렌딩 차트에 이름을 올렸다. 큐브엔터에 따르면 해당 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 차트에서 독일, 러시아, 영국 1위를 기록했으며 한국, 미국, 오스트리아, 캐나다 등 총 28개국 차트 상위권에 올랐다.

중국 동영상 플랫폼 빌리빌리 음악 차트에서는 2위를 기록했다. 애플뮤직 국내 기준 인기 비디오 차트에서는 8위에 올랐다.

큐브엔터는 선공개곡 'Crow'의 차트 진입을 바탕으로 미니 9집 'We made' 발매를 준비하고 있다. 'Crow'가 수록된 아이들의 미니 9집 'We made'는 오는 7월 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

dconnect@newspim.com