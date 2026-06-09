아이들, 미니 9집 스케줄러 티저 오픈…15일 '크로우' 선공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 큐브엔터의 아이들(i-dle)이 새 앨범의 스케줄러 티저를 공개했다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 9일 아이들 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 미니 9집 '위 메이드(We made)'의 스케줄러 티저 이미지를 게재하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이들의 컴백 스케줄러 티저. [사진=큐브엔터테인먼트] 2026.06.09 alice09@newspim.com

아이들은 오는 11일부터 신곡 '크로우(Crow)' 콘셉트 이미지 2종, 14일 뮤직비디오에 이어 15일 '크로우' 음원을 선공개하며 컴백 분위기를 달군다.

이번 선공개 곡은 지난 2월 아이들의 네 번째 월드투어 서울 공연 무대에서 최초 공개된 곡으로, 앨범에 앞서 음원으로 먼저 발매된다.

이어 22일 새 앨범의 분위기를 엿볼 수 있는 무드 트레일러를 시작으로 트랙 리스트, 오디오 스니펫을 연달아 선보인다.

29일부터는 미니 9집의 또 다른 콘셉트 이미지 3종과 뮤직비디오 티저 3종을 공개한 뒤 7월 6일 새 뮤직비디오와 앨범이 발매된다.

앞서 아이들은 사랑이 신체 곳곳을 점령한 감각적인 첫 티저 이미지를 공개하며 컴백을 공식화했다.

스케줄러 티저에서도 열화상 카메라에 비친 홀릴 듯한 깊은 눈빛에 사랑을 직관적으로 담아 미니 9집을 향한 기대를 더욱 높였다.

아이들의 미니 9집 '위 메이드'는 7월 6일 오후 6시 발매된다.

alice09@newspim.com