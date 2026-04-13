아이들, 7월 컴백 확정…'모노' 이후 5개월 만에 신보

AI 핵심 요약beta
- 큐브엔터테인먼트 소속 걸그룹 아이들이 13일 7월 새 앨범 발매를 확정하고 막바지 작업에 매진 중이다.
- 지난 1월 디지털 싱글 모노 이후 약 5개월 만의 발표로 국내외 음원 사이트에서 상위권을 기록했다.
- 아이들은 7월 31일 미국 롤라팔루자 출격에 이어 8월부터 북미 투어를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 큐브엔터 그룹 아이들이 7월 컴백한다.
13일 소속사 큐브엔터테인먼트에 따르면 아이들은 오는 7월 새 앨범 발매를 확정하고, 막바지 작업에 매진 중이다.
새 앨범은 지난 1월 공개한 디지털 싱글 '모노(Mono)' 이후 약 5개월 만에 발표하는 것이다.
앞서 아이들은 '모노'로 국내 주요 음원 사이트를 비롯해 중국 최대 음원 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직과 중국 텐센트 뮤직 한국 차트, 아이튠즈 차트 등에서 상위권을 휩쓴 바 있다.
이후 2월부터 진행된 네 번째 월드투어 '2026 아이들 월드 투어-싱코페이션(2026 i-dle WORLD TOUR-Syncopation)'을 개최했다. 이들은 서울을 시작으로 타이베이, 방콕 등 순차적으로 글로벌 팬들과 만나고 있다.
특히 타이베이 공연은 K팝 걸그룹 최초로 타이베이돔에서 진행해 의미를 더했다.
아이들은 이번 여름 컴백과 함께 미국을 뜨겁게 달군다. 7월 31일(현지시간) 미국 시카고 그랜트 파크에서 열리는 미국의 대형 음악 축제 '롤라팔루자' 첫 출격에 이어 8월부터 북미 투어를 진행한다.
alice09@newspim.com