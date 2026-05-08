큐브엔터 나우즈, 13일 디지털 싱글 '우리의 시작' 발매

AI 핵심 요약beta
- 큐브엔터테인먼트가 7일 나우즈 새 싱글 '우리의 시작' 티저 공개했다.
- 이 곡은 리더 현빈 작사·작곡한 청량 팝 록 기반의 팬 콘서트 선공개곡이다.
- 나우즈는 13일 음원 발매와 '쇼! 챔피언' 무대 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 큐브엔터테인먼트 소속 그룹 나우즈(NOWZ)의 디지털 싱글 '우리의 시작'이 오는 13일 정식 발매된다.
소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 7일 나우즈 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 '우리의 시작'의 티저 포스터를 공개하고 음원 발매 일정을 알렸다.
'우리의 시작'은 지난 3월 개최된 나우즈의 첫 팬 콘서트 'Run with me, NOW'에서 선공개된 곡이다. 리더 현빈이 직접 작사·작곡에 참여했으며, 청량한 팝 록 기반의 밴드 사운드가 특징이다.팝 록 기반의 밴드 사운드가 특징이다.
나우즈는 최근 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER'와 '33주년 한터뮤직어워즈 2025' 등 국내외 무대에 오르며 활동을 이어왔다. 특히 '한터뮤직어워즈 2025'에서는 2년 연속 '블루밍 스타상'을 수상하며 차세대 대표 아티스트로서 입지를 굳혔다.
나우즈는 오는 13일 각종 음원 사이트를 통해 신곡을 발표하고, 같은 날 MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연해 '우리의 시작' 무대를 선보일 계획이다.
eoyn2@newspim.com