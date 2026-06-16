[내일날씨] 전국 구름 많고 오후에 소나기...5~30mm

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오후부터 곳곳에서 소나기...낮 최고 25~32도

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 17일 전국은 대체로 흐린 가운데 내륙 지역을 중심으로 곳곳에 소나기가 내리겠다.

16일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 17일 전국은 서해상에 있는 고기압 가장자리에 들어 구름이 많고 오후에 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 5~30mm다. 제주도는 5mm 안팎이다.

비가 내리는 2일 오후 서울 서초구 고등검찰청 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

아침 최저기온은 15~22도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 17도 ▲춘천 18도 ▲강릉 19도 ▲대전 20도 ▲대구 19도 ▲부산 21도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲제주 22도다.

낮 최고기온은 25~32도로 예측된다. ▲서울 32도 ▲인천 24도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲대전 32도 ▲대구 31도 ▲부산 28도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲제주 27도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통'이다. 바다 물결은 남해상에서 0.5~2.5m, 서해와 동해상은 0.5~1.5m로 일겠다.

krawjp@newspim.com