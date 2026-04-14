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김민석 총리 "지방선거 50일 앞…가짜뉴스 표현의 자유 아냐"

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AI 핵심 요약

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  • 김민석 총리가 14일 공명선거회의에서 가짜뉴스 단속을 강조했다.
  • 생성AI 딥페이크 등 허위정보 확산으로 회의를 한 달 앞당겼다.
  • 금품수수 등 선거범죄 무관용 대응과 공직기강 확립을 지시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 서울청사서 공명선거 관계장관회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 제9회 전국동시지방선거가 50일 앞으로 다가온 가운데, 김민석 국무총리는 14일 "가짜뉴스는 표현의 자유가 아니다"라며 단속 강화를 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 공명선거 관계장관회의를 열고 "제9회 전국동시지방선거가 50일 앞으로 다가왔다. 정부는 이번 선거가 공정하고 질서 있게 치러질 수 있도록 최선을 다해야 한다"며 이같이 밝혔다.

통상 공명선거 관계장관회의는 선거운동기간 개시에 맞춰 진행됐으나, 이번에는 한 달 이상 앞당겨서 열렸다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공명선거 관계 장관 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.04.14 gdlee@newspim.com

김 총리는 공명선거회의를 앞당긴 이유에 대해 "생성형 AI(인공지능) 기술의 급속한 발전으로 가짜뉴스와 딥페이크 영상, 음성 등 허위정보가 갈수록 교묘해지고 있고 짧은 시간 안에 광범위하게 확산되면서 공정한 선거 환경이 크게 위협받고 있기 때문"이라며 우려했다.

김 총리는 "가짜뉴스는 표현의 자유가 아니다. 민주주의에 대한 도전이고, 명백한 범죄행위"라며 "경찰청에서는 허위정보를 유포하는 사이비 매체에 대해서 집중단속을 실시하고, 과기정통부와 방미통위는 주요 플랫폼 사업자와의 긴밀한 협력을 통해서 신속하게 초기 단계에서 차단할 수 있도록 해주시기 바란다"고 강조했다.

그러면서 "가짜뉴스 외에 전통적 선거범죄인 금품수수, 불법단체 동원 등에 대해서도 무관용 원칙 하에 단호하게 대응해야 한다. 법무부, 검찰청, 경찰청 등은 상시적으로 협업하면서 불법 행위 예방과 단속에 선제적으로 나서주시기 바란다"고 밝혔다.

김 총리는 "행안부와 인사처는 지방공무원을 포함한 모든 공직자가 공정하게 선거에 임할 수 있도록 공직기강 확립에 만전을 다해주시기 바란다"며 "안정적인 선거관리를 위한 행정적, 재정적 지원도 차질없이 이행돼야 한다. 행안부와 관계부처가 선관위와 유기적으로 협력해서 인력과 예산의 투입, 공정한 투개표 관리 등 법정선거사무를 빈틈없이 이행해 주시기 바란다"고 재차 당부했다.

김 총리는 "교육부, 국방부, 복지부는 학생, 군 장병, 고령자와 장애인 유권자들의 불편없는 권리 행사를 위해서 세심하게 준비해주시기 바란다. 우정사업본부는 전달체계를 꼼꼼하게 점검해서 선거 우편물 송달이 정확하게 이뤄질 수 있도록 해주시고, 문체부는 공명선거의 중요성과 투표 참여 절차에 대해서 국민들께 효과적으로 전달해 주시기 바란다"고 지시했다.

sheep@newspim.com

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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
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대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

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