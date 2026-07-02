[개장시황] 코스피 장 초반 5% 급락…반도체 쇼크에 매도 사이드카 발동

AI 핵심 요약beta
- 외국인·기관 매도 속에 2일 코스피가 8000선 아래로 급락했다
- 코스피200 선물 6% 넘게 떨어지며 유가증권시장에 매도 사이드카가 발동됐다
- 코스닥도 3%대 하락세를 보였고 시총 상위 종목 대부분이 급락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥도 3%대 하락…달러/원 환율 1552.3원 출발
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피 지수가 미국 반도체주 급락 여파와 외국인 매도세에 밀려 8000선 아래로 떨어졌다. 코스피200 선물이 급락하면서 유가증권시장에는 매도 사이드카도 발동됐다.
한국거래소에 따르면 2일 오전 9시 2분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 443.02포인트(5.34%) 내린 7860.39에 거래되고 있다. 개인이 7360억원을 순매수하고 있지만 외국인과 기관은 각각 7060억원, 555억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다.
한국거래소는 이날 오전 9시 7분 3초 유가증권시장에서 프로그램 매도호가의 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카를 발동했다고 공시했다. 발동 당시 코스피200 선물(직전 거래일 거래량 최상위 종목)은 1255.94포인트로 기준가격(1336.86포인트) 대비 6.05% 하락했다.
코스피 매도 사이드카는 코스피200 선물거래 종목 가운데 직전 거래일 거래량이 가장 많은 종목의 가격이 전일 종가 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다. 발동 후 5분이 지나면 자동 해제된다.
시가총액 상위 종목은 대부분 약세다. 삼성전자(-6.20%), SK하이닉스(-7.70%), SK스퀘어(-8.42%), 삼성전자우(-6.26%), 삼성전기(-7.35%), 현대차(-5.13%), LG에너지솔루션(-2.01%), 삼성생명(-6.46%), 삼성물산(-7.60%), 삼성바이오로직스(-1.29%) 등이 일제히 하락하고 있다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 31.98포인트(3.44%) 내린 897.37을 기록 중이다. 개인이 406억원 어치 사들이고 있지만 외국인과 기관은 각각 402억원, 4억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시장에서는 알테오젠(0.70%)만 소폭 상승하고 있으며, 에코프로비엠(-5.58%), 에코프로(-4.30%), 주성엔지니어링(-4.75%), 레인보우로보틱스(-5.49%), 코오롱티슈진(-2.90%), 원익IPS(-7.37%), HLB(-2.89%), 리노공업(-3.92%), 피에스케이(-3.78%) 등 대부분 종목은 내림세다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1554.9원)보다 2.6원 내린 1552.3원에 출발했다.
rkgml925@newspim.com