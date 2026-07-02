LG전자, 아시아 HVAC 거점 확대…현지 공조시장 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 2일 대만 타이중·싱가포르에 HVAC 아카데미를 열었다.
- 냉난방·칠러·액체냉각 교육과 공조 설계 엔지니어링을 제공한다.
- LG전자는 40여개국 70곳 거점으로 B2B 확대를 노린다.
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글로벌 70개 교육 거점 운영…연 3만명 엔지니어 양성
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 아시아 지역에 냉난방공조(HVAC) 사업 거점을 잇달아 구축하며 글로벌 기업간거래(B2B) 사업 확대에 속도를 내고 있다.
LG전자는 최근 대만 타이중과 싱가포르에 HVAC 아카데미를 새로 개설했다고 2일 밝혔다. HVAC 아카데미는 냉난방 시스템과 고효율 칠러, 액체냉각 솔루션(CDU) 등의 설치·유지관리 교육과 공조 설계 엔지니어링 교육을 제공하는 전문 교육 거점이다.
LG전자는 현재 아시아와 유럽, 북미, 중남미, 아프리카 등 40여 개국에서 약 70개의 HVAC 아카데미를 운영하고 있으며, 매년 3만 명 이상의 엔지니어를 양성하고 있다.
아카데미는 기술 교육뿐 아니라 설치 엔지니어와 고객사, 공조 설계 컨설턴트 등을 연결하는 B2B 네트워크 허브 역할도 맡는다. LG전자는 지난 5월 폴란드 포즈난에 신규 아카데미를 열었고, 코트디부아르 아비장과 칠레 산티아고 등 글로벌 사우스 지역으로도 거점을 확대하고 있다.
이재성 LG전자 에코솔루션(ES)사업본부장 사장은 "HVAC 아카데미가 지역별 B2B 사업 거점 역할과 함께 현지 엔지니어 역량 향상을 통해 비하드웨어(N-HW) 매출 확대에도 기여하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com