LG전자, 에티오피아 한국전쟁 참전용사 지원 시작

생존 참전용사 46명 가정 방문해 사진·인터뷰 기록

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 아프리카 유일의 한국전쟁 참전국인 에티오피아에서 참전용사를 지원하는 1년 규모 프로젝트를 시작했다고 25일 밝혔다.

LG전자는 최근 에티오피아 소재 한국전쟁 참전용사 기념관에서 국제개발 NGO '월드투게더', '에티오피아 한국전 참전용사협회'와 함께 출범식을 열었다. 정강 주에티오피아한국대사, 양승환 LG전자 에티오피아지점장, 에스티파노스 참전용사협회장과 참전용사 15명이 참석했다.

LG전자는 에티오피아 소재 한국전쟁 참전용사 기념관에서 향후 1년 간 진행할 참전용사 지원 프로젝트의 출범식을 열었다. 행사에는 정강 주에티오피아한국대사, 양승환 LG전자 에티오피아지점장, 에스티파노스 참전용사협회장과 참전용사 15명 등이 참석했다. [사진=LG전자]

LG전자는 생존 참전용사 46명의 가정을 직접 방문해 가족사진을 촬영하고 헌정 액자를 전달한다. 각 참전용사와의 개별 인터뷰를 통해 참전 경험과 소원 등을 영상으로 기록하고 필요한 지원을 제공할 계획이다. 의미 있는 사연을 가진 가족을 선정해 다큐멘터리도 제작한다.

내년 하반기에는 제작된 다큐멘터리, 인터뷰 영상, 가족사진을 전시하는 전시회를 열고 참전용사들의 헌신을 조명하는 기념행사를 개최한다. 행사에는 참전용사 가족과 정부 관계자 등이 참석해 감사패를 받을 예정이다.

LG전자는 2012년부터 에티오피아 참전용사 후손에 대한 장학금 후원을 이어오고 있다. 임직원 기부금으로 현재까지 참전용사 후손 236명을 지원했으며, 생활지원금 제공과 노후 주택 개보수 활동도 진행했다.

LG전자는 에티오피아 소재 한국전쟁 참전용사 기념관에서 향후 1년 간 진행할 참전용사 지원 프로젝트의 출범식을 열었다. 사진은 왼쪽부터 김민호 월드투게더 프로젝트매니저, 양승환 LG전자 에티오피아지점장, 정강 주에티오피아한국대사, 에스티파노스 참전용사협회장. [사진=LG전자]

2014년부터는 한국국제협력단(KOICA)과 협력해 'LG-KOICA 희망직업훈련학교'를 운영 중이다. 참전용사 후손을 포함한 졸업생 611명 전원이 취업 또는 창업에 성공했다. 우수 졸업생에게는 LG전자 중아서비스법인의 채용 전환형 인턴십 기회를 제공하고, 창업 희망 학생들에게는 법률·마케팅·사업 관리 등 실무 교육과 멘토링을 지원하고 있다. 이 학교는 2020년 에티오피아 정부로부터 직업훈련학교 우수사례로 선정됐다.

kji01@newspim.com