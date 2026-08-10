[오늘의 정치일정] 8월 10일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령실은 10일 대통령 통상업무 일정을 공개했다.
- 국방부는 10일 논산 훈련소 폭염 현장점검을 진행했다.
- 보훈부는 10일 독립유공자 심사와 전시행사를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:40 논산 육군훈련소 폭염 현장점검
<국가보훈부>
-장관
11:00 독립유공자 포상 공적심사위원회 간담회(서울지방보훈청)
14:00 하나금융그룹 보훈 사회공헌 업무협약(국립서울현충원)
16:00 하반기 특별전시 '싹, 독립신문' 개막식(국립대한민국임시정부기념관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의(국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식(중앙당사 지하1층 다목적홀)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
-김준형 원내대표
공개 일정 없음
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의(행정안전위원회 전체회의실, 본관 445호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
19:00 CBS-R 박재홍의 한판승부 출연
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 세이브더칠드런 '발달지연아동 조기개입 국가 지원 강화를 위한 국제심포지엄'(의원회관 제1소회의실)