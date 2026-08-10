[오늘의 정치일정] 8월 10일(월)

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AI 핵심 요약

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  • 대통령실은 10일 대통령 통상업무 일정을 공개했다.
  • 국방부는 10일 논산 훈련소 폭염 현장점검을 진행했다.
  • 보훈부는 10일 독립유공자 심사와 전시행사를 연다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌]

<대통령실>
-대통령
통상업무

<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의

<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무

<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:40 논산 육군훈련소 폭염 현장점검

<국가보훈부>
-장관
11:00 독립유공자 포상 공적심사위원회 간담회(서울지방보훈청)
14:00 하나금융그룹 보훈 사회공헌 업무협약(국립서울현충원)
16:00 하반기 특별전시 '싹, 독립신문' 개막식(국립대한민국임시정부기념관)
-차관
통상업무

<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의(국회 본관 원내대표회의실)

<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식(중앙당사 지하1층 다목적홀)

<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
-김준형 원내대표
공개 일정 없음

<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의(행정안전위원회 전체회의실, 본관 445호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
19:00 CBS-R 박재홍의 한판승부 출연
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 세이브더칠드런 '발달지연아동 조기개입 국가 지원 강화를 위한 국제심포지엄'(의원회관 제1소회의실)

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[뉴스핌 베스트 기사]

사진
오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32
사진
공무원 시험 2027년부터 개편 [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 2027년부터 국가직 · 지방직 9급 공무원 공개경쟁채용시험의 한국사 과목이 한국사능력검정시험(3급 이상)으로 대체된다. 3급 이상의 자격만 취득하면 유효기간 제한 없이 성적을 인정받을 수 있게 된다. 또한 필기시험 이전에 자격을 미리 확보할 수 있는 구조로 바뀌면서 수험생들의 학습 부담이 이전보다 완화될 것 으로 보인다. 사진은 9일 오전 서울 마포구 성산중학교로 들어서는 수험생들의 모습. 2026.08.09 yeawon2@newspim.com   2026-08-09 10:14

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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