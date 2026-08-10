[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 10일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 6일 선거관리 개혁 국정조사 특위를 열었다
- 여야는 AI·기후·의료·자본시장 세미나를 했다
- 정당들은 최고위와 원내대책회의를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 전체회의 / 국회 본관 445호
10:30 기후위기특별위원회 탄소중립기본법심사소위원회 / 국회 본관 622호
◆의원실 세미나
10:00 서명옥 의원실 등, 2030 미래의제 연구소 / 국민의힘 중앙당사
10:00 김남준 의원실, [뉴욕증권거래소(NYSE) 그룹 린 마틴(Lynn Martin) 사장 초청] '대한민국 자본시장의 선진화와 글로벌 경쟁력 제고 방안' 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 김재원 의원실, 생성형 AI 시대의 지속가능한 음악산업을 위한 창작자 보호와 합리적 보상 체계 / 의원회관 대회의실
10:00 이용선 의원실 등, 서울 주택가격 안정을 위한 정비사업 활성화 방안: 서울시민 주거안정을 위한 정책 세미나 / 의원회관 제2세미나실
10:00 임호선 의원실 등, 자율주행 상용화 시대 사고책임과 국민안전 체계는 준비됐나 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이주희 의원실, (공공AI도입을 통한) 국가 AI대전환 촉진 2차 국회 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 김형동 의원실 등, (기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한) 친환경 소재 개발 방향성 모색 정책토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이소희 의원실 등, 「의료분쟁조정법」 개정, 환자 목소리는 충분했습니까?: 의료분쟁 현황, 의료분쟁조정법의 과제 및 제도 개선을 위한 국회토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 서영석 의원실 등, 발달장애·발달지연아동 조기개입 국가 지원 강화를 위한 국제심포지엄 / 의원회관 제1소회의실
15:00 강경숙 의원실, AI 시대 고등교육 활성화를 위한 학술서 지원 방안 모색 국회 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 김재섭 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
09:20 김태선 의원, [주요 현안 관련 기자회견]
09:40 김용만 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:40 강득구 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [8월 2주차 국회 정례브리핑]
13:40 민병덕 의원, [더불어민주당 을지로위원회 우창코넥타 기획파산·집단해고 사태 해결 촉구 기자회견]
14:00 조승환 의원, [항만공사 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 여성·청년 당원교육 '2030 미래 의제 연구소' 개회식 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 224호
*김준형 원내대표
공개 일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 / 국회 본관 445호
*천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
19:00 CBS-R 박재홍의 한판승부 출연
oneway@newspim.com