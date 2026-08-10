"보름달 빵 2000원 시대"…삼립, 빵값 평균 9% 인상

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼립이 원부자재 가격 상승을 이유로 주요 빵 제품 가격을 평균 9% 인상한다. 지난해 2월 이후 약 1년6개월 만의 가격 조정이다.

[사진= SPC삼립]

삼립은 최근 대리점주들에게 오는 17일부터 50여 개 주요 제품의 공급가격을 인상한다고 공지했다.

이에따라 편의점에서는 다음달 1일부터 제품별 판매가격이 인상된다.

편의점 판매가 기준으로 보면 '정통보름달'은 1800원에서 2000원으로 200원(11.1%) 오른다. '허쉬초코샌드'는 2200원에서 2400원으로 200원(9.1%), '치즈후레쉬팡'은 2500원에서 2600원으로 100원(4%) 인상된다. '초코소라빵'과 '신선가득꿀호떡' 등 일부 품목은 인상률이 20%를 넘는 것으로 나타났다. 외식·프랜차이즈 시장에 공급되는 햄버거번과 핫도그번 가격도 5%대 오른다. 다만 유통 채널별로 인상 품목과 인상폭에는 차이가 있으며, 소비자 가격은 품목당 평균 200원 안팎 오를 전망이다.

삼립은 공문을 통해 "원부자재의 급격한 상승에 따른 부담을 내부적으로 흡수하는 자구노력을 지속해 왔으나, 부득이하게 일부 품목의 가격 인상을 진행하게 됐다"고 배경을 설명했다.

fineview@newspim.com