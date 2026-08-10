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"부서장도, 부서원도 AI"...日 NEC, 'AI 17명'으로 무인 조직 신설

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AI 핵심 요약

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  • NEC가 10일 AI 17명만으로 무인조직을 신설했다.
  • AI가 부서장·매니저를 맡아 업무를 배분·평가한다.
  • NEC는 AI조직 노하우를 외부에 제공할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI)만으로 구성된 '무인 조직'을 만들었다. 부서장과 매니저 등 직책을 가진 AI 에이전트 17명이 사람 대신 업무를 수행하고, 서로 업무를 나누고 결과를 평가한다. AI를 단순한 업무 보조 도구가 아니라 회사 조직의 구성원으로 활용하는 실험에 나선 것이다.

10일 니혼게이자이신문에 따르면 NEC는 이달 1일 인사·법무 등과 같은 회사의 공식 조직으로 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 신설했다. 이 부문에는 인간 직원이 아닌 AI 에이전트만 소속된다.

눈에 띄는 것은 AI에게도 사람처럼 직책을 부여했다는 점이다. 17개의 AI 에이전트는 각각 전문 분야를 갖고 있으며, 부서장이나 매니저 등의 역할을 맡아 업무를 수행한다. 다른 부서가 자동화하고 싶은 업무를 요청하면 AI 조직이 업무 내용을 분석해 적합한 AI 에이전트를 배치하거나 필요한 에이전트를 새로 생성한다.

말하자면 'AI에게 일을 시키는 회사'에서 'AI가 일을 나누고 관리하는 회사'로 한 단계 더 나아간 셈​이다.

첫 번째 업무는 경영진 회의에 사용되는 전사 경영분석 자료 작성이다. 향후에는 영업전략 수립을 위한 고객 데이터 분석, 고객의 관심사와 과제 파악 등으로 AI의 역할을 확대할 계획이다.

AI끼리 업무를 수행하는 과정도 인간 조직과 비슷하게 설계했다. AI 부서장은 조직 전체의 성과와 위험을 관리하고, AI 매니저는 부서원 역할을 맡은 다른 AI 에이전트의 업무를 품질과 비용 측면에서 평가한다.

[AI 생성 이미지]

특정 AI 한 개가 모든 판단을 내리도록 하지 않는 것도 특징이다. 서로 다른 역할을 맡은 여러 AI가 업무 결과를 단계별로 검증하도록 해 잘못된 판단이나 AI의 통제 불능 상황을 막는다. AI끼리 주고받은 논의와 의사결정 과정도 기록해 인간이 언제든 확인할 수 있도록 했다.

최종적인 감독자는 인간이다. AI 부서장은 조직의 성과와 위험을 인간 경영진에게 보고하고, 인간은 AI 조직 전체의 업무를 감시한다.

NEC가 이런 조직을 만든 것은 단순히 사무직 업무를 줄이기 위해서만은 아니다. 기업이 AI를 활용할 때 지금까지는 인사·영업·재무 등 각 부서가 개별적으로 AI를 도입하는 경우가 많았다. NEC는 AI 전담 조직을 회사 전체의 '컨트롤타워'로 만들어 업무 자동화에 필요한 경험과 노하우를 한곳에 축적한다는 구상이다.

당장 AI 조직 신설에 따른 인원 감축이나 부서 간 인사 이동은 계획하지 않고 있다. 다만 AI가 맡는 업무가 늘어나면 인간 직원의 역할과 업무 내용도 달라질 수 있는 만큼 향후 조직 체계를 다시 손볼 가능성은 열어뒀다.

AI의 역할이 '사람이 시키는 일을 처리하는 도구'에서 '스스로 판단하고 업무를 수행하는 주체'로 이동하고 있다는 점에서 이번 실험은 의미가 있다. 기업의 업무 방식뿐 아니라 조직 자체를 AI에 맞게 다시 설계하는 단계로 넘어가는 신호라는 분석이 나오는 이유다.

NEC는 여기서 한발 더 나아가 AI 조직을 운영하면서 축적한 노하우를 외부 기업에도 제공할 계획이다. 2026회계연도 중 AI를 활용한 조직·업무 변혁 서비스를 외부에 제공하는 방안을 추진한다.

AI를 핵심 기술로 삼은 업무변혁 사업도 확대한다. NEC는 이 사업의 2030회계연도 매출을 2025회계연도 대비 약 2배인 1조3000억엔까지 끌어올린다는 목표를 세웠다.

AI가 사람의 일을 대신하는 데서 그치지 않고 AI가 AI를 관리하고, AI가 조직의 한 구성원으로 일하는 시대​가 본격적으로 열릴지 주목된다.

NEC 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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