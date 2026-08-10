웨이비스, KDDX 다기능레이더용 국산 반도체·송신모듈 공급

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S대역 고출력 GaN 트랜지스터 국내 설계·생산

2032년 선도함 전력화·2036년까지 6척 배치

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨이비스가 한국형 차기 구축함(KDDX) 다기능레이더에 적용되는 수요 맞춤형 국방반도체 칩과 이를 활용한 송신모듈을 공급한다.

웨이비스는 레이더 체계 수요자의 요구 사양에 맞춰 S대역 고출력 질화갈륨(GaN) 트랜지스터를 개발했으며, 이를 적용한 송신모듈과 함께 KDDX 다기능레이더 시스템에 공급한다고 10일 밝혔다. 회사는 해당 국방반도체가 국내에서 주문제작 방식으로 개발된 첫 사례라고 설명했다.

KDDX는 7000t급 구축함 6척을 국내 기술로 확보하는 사업으로 총사업비 약 7조8000억원이 투입된다. 한화오션은 방위사업청과 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업 본계약을 체결했다.



정부는 2032년 선도함 전력화를 시작으로 2036년까지 구축함 6척을 순차적으로 해군에 배치할 계획이다. 선도함에는 국산 핵심 개발 장비 9종이 탑재될 예정이다.

웨이비스 로고. [사진=웨이비스]

웨이비스는 KDDX 사업에서 국내 생산시설(FAB)에서 생산한 S대역 고출력 트랜지스터와 이를 적용한 송신모듈을 공급한다. 해당 부품은 KDDX의 핵심 센서인 다기능레이더 시스템에 적용된다.

다기능레이더 송수신부에 사용되는 GaN 반도체는 고전압·고출력·초고주파 환경에서 작동하는 부품이다. 웨이비스에 따르면 관련 부품은 해외 의존도가 높아 국내 공급망 확보 필요성이 제기돼 왔다.

웨이비스는 KDDX 다기능레이더가 요구하는 성능에 맞추기 위해 주문제작 방식을 적용했다. 칩 설계부터 제조까지 전 과정을 자체 기술로 수행했으며, 해외에서 수입하던 핵심 부품을 국내에서 개발했다는 것이 회사 측 설명이다.

회사는 이를 통해 국내 무기체계 개발 단계부터 국내에서 설계·생산한 국방반도체를 적용할 수 있는 기반을 마련했다고 보고 있다. KDDX 사업 참여를 바탕으로 양산 매출을 확보하고 향후 후속 함정 건조와 유지보수 사업에서도 관련 사업 기회를 확대할 것으로 기대하고 있다.

웨이비스는 S대역 고출력 트랜지스터에 이어 S대역과 X대역의 고집적 칩인 GaN 모놀리식 마이크로파 집적회로(MMIC) 국산화도 추진한다. 회사는 GaN MMIC 국산화가 완료되면 함정용 레이더를 비롯한 국내 방산 전자장비의 해외 부품 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

웨이비스는 RF GaN 반도체 제조를 위한 FAB 일관 생산라인을 자체 운영하고 있다. 회사에 따르면 국내에서 관련 생산라인을 자체 보유·운영하는 업체는 웨이비스가 유일하다.

설계부터 생산까지 반도체 개발·양산 공정을 자체적으로 수행하고 있으며 고객 요구에 따라 설계를 변경할 수 있다. 평균 납품 소요기간은 약 7주다.

웨이비스는 KDDX 외에도 장거리 지대공유도무기(L-SAM), 차세대 호위함 Batch-Ⅲ·Batch-Ⅳ 등 국내 방산 사업에 참여해왔다.

생산시설 확대도 추진한다. 웨이비스는 충남 천안테크노파크에 차세대 통합 생산시설을 구축하고 있으며 2027년 상반기 가동을 목표로 하고 있다.

최근에는 과학기술정보통신부가 주관하는 인공지능(AI) 전환 지원사업의 주관기업으로 선정됐다. 웨이비스는 RF GaN 반도체 생산공정에 AI 기반 수율 관리 체계를 도입할 예정이다.

웨이비스 관계자는 "KDDX 사업은 국내 기술로 개발한 RF GaN 반도체를 실제 무기체계에 적용하는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 RF GaN 반도체 기술 고도화와 생산 역량 확대를 통해 국내 방산 공급망 안정화와 국방반도체 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com