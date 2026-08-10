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웨이비스, KDDX 다기능레이더용 국산 반도체·송신모듈 공급

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  • 웨이비스가 10일 KDDX 레이더용 국방반도체와 송신모듈을 공급했다.
  • 국내 주문제작 S대역 GaN 칩을 자체 개발해 첫 적용 사례를 만들었다.
  • 회사는 생산시설 확대와 GaN 국산화로 방산 공급망 강화에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

S대역 고출력 GaN 트랜지스터 국내 설계·생산
2032년 선도함 전력화·2036년까지 6척 배치

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨이비스가 한국형 차기 구축함(KDDX) 다기능레이더에 적용되는 수요 맞춤형 국방반도체 칩과 이를 활용한 송신모듈을 공급한다.

웨이비스는 레이더 체계 수요자의 요구 사양에 맞춰 S대역 고출력 질화갈륨(GaN) 트랜지스터를 개발했으며, 이를 적용한 송신모듈과 함께 KDDX 다기능레이더 시스템에 공급한다고 10일 밝혔다. 회사는 해당 국방반도체가 국내에서 주문제작 방식으로 개발된 첫 사례라고 설명했다.

KDDX는 7000t급 구축함 6척을 국내 기술로 확보하는 사업으로 총사업비 약 7조8000억원이 투입된다. 한화오션은 방위사업청과 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업 본계약을 체결했다.

정부는 2032년 선도함 전력화를 시작으로 2036년까지 구축함 6척을 순차적으로 해군에 배치할 계획이다. 선도함에는 국산 핵심 개발 장비 9종이 탑재될 예정이다.

웨이비스 로고. [사진=웨이비스]

웨이비스는 KDDX 사업에서 국내 생산시설(FAB)에서 생산한 S대역 고출력 트랜지스터와 이를 적용한 송신모듈을 공급한다. 해당 부품은 KDDX의 핵심 센서인 다기능레이더 시스템에 적용된다.

다기능레이더 송수신부에 사용되는 GaN 반도체는 고전압·고출력·초고주파 환경에서 작동하는 부품이다. 웨이비스에 따르면 관련 부품은 해외 의존도가 높아 국내 공급망 확보 필요성이 제기돼 왔다.

웨이비스는 KDDX 다기능레이더가 요구하는 성능에 맞추기 위해 주문제작 방식을 적용했다. 칩 설계부터 제조까지 전 과정을 자체 기술로 수행했으며, 해외에서 수입하던 핵심 부품을 국내에서 개발했다는 것이 회사 측 설명이다.

회사는 이를 통해 국내 무기체계 개발 단계부터 국내에서 설계·생산한 국방반도체를 적용할 수 있는 기반을 마련했다고 보고 있다. KDDX 사업 참여를 바탕으로 양산 매출을 확보하고 향후 후속 함정 건조와 유지보수 사업에서도 관련 사업 기회를 확대할 것으로 기대하고 있다.

웨이비스는 S대역 고출력 트랜지스터에 이어 S대역과 X대역의 고집적 칩인 GaN 모놀리식 마이크로파 집적회로(MMIC) 국산화도 추진한다. 회사는 GaN MMIC 국산화가 완료되면 함정용 레이더를 비롯한 국내 방산 전자장비의 해외 부품 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

웨이비스는 RF GaN 반도체 제조를 위한 FAB 일관 생산라인을 자체 운영하고 있다. 회사에 따르면 국내에서 관련 생산라인을 자체 보유·운영하는 업체는 웨이비스가 유일하다.

설계부터 생산까지 반도체 개발·양산 공정을 자체적으로 수행하고 있으며 고객 요구에 따라 설계를 변경할 수 있다. 평균 납품 소요기간은 약 7주다.

웨이비스는 KDDX 외에도 장거리 지대공유도무기(L-SAM), 차세대 호위함 Batch-Ⅲ·Batch-Ⅳ 등 국내 방산 사업에 참여해왔다.

생산시설 확대도 추진한다. 웨이비스는 충남 천안테크노파크에 차세대 통합 생산시설을 구축하고 있으며 2027년 상반기 가동을 목표로 하고 있다.

최근에는 과학기술정보통신부가 주관하는 인공지능(AI) 전환 지원사업의 주관기업으로 선정됐다. 웨이비스는 RF GaN 반도체 생산공정에 AI 기반 수율 관리 체계를 도입할 예정이다.

웨이비스 관계자는 "KDDX 사업은 국내 기술로 개발한 RF GaN 반도체를 실제 무기체계에 적용하는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 RF GaN 반도체 기술 고도화와 생산 역량 확대를 통해 국내 방산 공급망 안정화와 국방반도체 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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