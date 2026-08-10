대신증권, 대신밸류리츠 12번째 지분 매입…저평가 해소 '베팅'

상장 후 꾸준한 지분 확대, 스폰서 책임경영 강화

"내재가치 대비 저평가" 주주가치 제고 의지

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 대신밸류리츠 지분을 또다시 사들이며 상장 이후 12번째 지분 매입에 나섰다. 스폰서가 상장 후에도 지속적으로 지분을 늘리는 것은 리츠의 자산가치와 배당 경쟁력에 대한 자신감을 시장에 보여주는 신호로 해석된다.

대신증권은 대신밸류리츠 지분을 추가 취득한다고 10일 공시했다. 이번 매수는 대신밸류리츠 상장 이후 약 1년간 진행된 12번째 지분 매입이다.

대신증권은 현재 대신밸류리츠 주가가 내재가치에 비해 저평가됐다고 판단해 지분을 지속적으로 확대할 계획이다. 이를 통해 기업가치와 주주가치를 높인다는 방침이다.

대신증권 로고. [사진=대신증권]

대신증권 관계자는 "현재 대신밸류리츠 주가는 자산가치와 배당 매력을 충분히 반영하지 못한 저평가 구간으로 판단하고 있다"며 "책임 있는 주주로서 지속적인 지분 확대를 통해 기업가치 제고와 주주가치 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

대신밸류리츠는 서울 명동에 위치한 대신파이낸셜그룹 사옥 '대신343'을 기초자산으로 하는 오피스 리츠다. 서울 도심권(CBD) 핵심 입지의 우량 오피스를 기반으로 안정적인 임대 수익을 창출하고 있으며, 이를 바탕으로 배당 재원을 확보하고 있다.

리츠 시장에서는 스폰서의 지분 확대를 긍정적인 신호로 받아들이는 경우가 많다. 스폰서가 자기 자금을 투입해 지분을 늘리는 것은 자산 가치와 향후 수익성에 대한 신뢰를 보여주는 동시에 일반 투자자와 이해관계를 함께한다는 의미를 갖기 때문이다.

최근 리츠 투자에서는 배당수익률뿐 아니라 기초자산의 입지와 임대 안정성도 핵심 투자 기준으로 꼽힌다. 금리 변동성이 이어지는 환경에서는 공실률이 낮고 장기 임차인이 확보된 우량 오피스 리츠일수록 안정적인 현금 흐름을 기대할 수 있다는 평가가 나온다.

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