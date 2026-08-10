HLB제약, 네이버 브랜드스토어 '10만 고객 감사제' 진행

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전 제품 10% 할인 쿠폰 제공

지속성 비타민C 1000원 판매

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제약이 오는 11일부터 17일까지 네이버 브랜드스토어에서 '관심고객 10만명 돌파 기념 감사제'를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사에서는 HLB제약 브랜드스토어에서 판매하는 전 제품에 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 연속혈당측정기 '피코링'은 할인 대상에서 제외된다. 쿠폰은 10만원 이상 구매할 때 사용할 수 있으며 최대 할인금액은 1만원이다.

'지속성 비타민C'를 1000원에 판매하는 특별 행사도 진행한다. 지속성 비타민C는 비타민C 1000mg을 함유하고 있으며 8시간 동안 천천히 녹도록 설계된 제품이다.

행사 기간 10만원 이상 구매한 고객 전원에게는 '초임계 비타민K2+D3'를 증정한다.

[사진=HLB제약]

구매금액과 구매횟수에 따른 행사도 마련했다. 구매금액이 가장 많은 고객 10명에게는 배달의민족 5만원 상품권을 지급한다. 구매횟수가 가장 많은 고객 5명에게는 HLB제약 베스트상품 3종을 제공한다.

제품 구매 후 리뷰를 작성한 고객을 대상으로 한 행사도 진행한다. 우수 리뷰 작성자 가운데 1등 3명에게 네이버페이 1만원, 2등 5명에게 네이버페이 5000원을 지급할 예정이다.

HLB제약은 네이버 브랜드스토어에서 건강기능식품과 소비자 헬스케어 제품을 판매하고 있다. 회사는 이번 관심고객 10만명 돌파를 계기로 온라인 판매 채널과 고객 접점을 확대한다는 계획이다.

HLB제약 관계자는 "관심고객 10만명 돌파는 HLB제약의 제품과 브랜드에 보내주신 고객들의 꾸준한 관심과 신뢰가 있었기에 가능했다"며 "이번 감사제를 통해 고객 성원에 보답하고 앞으로도 소비자의 건강한 일상에 도움이 되는 다양한 제품과 혜택을 선보이겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com