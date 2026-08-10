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[모닝 리포트] 하나증권 "은행주, 우려 요인에도 순환매 장세 소외 가능성 낮아"

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AI 핵심 요약

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  • 하나증권은 10일 은행주 저PBR 매력에 주목했다.
  • 국고채 담합과 NIM 둔화 우려는 영향이 제한적이라 봤다.
  • 환율 하락과 주주환원으로 순환매 소외 가능성은 낮다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나증권이 최근 국고채 입찰 담합 제재 가능성과 순이자마진(NIM) 둔화 등 일부 우려 요인에도 불구하고, 저PBR(주가순자산비율) 매력과 주주환원 모멘텀에 힘입어 은행주가 순환매 장세에서 소외될 가능성은 낮다고 진단했다.

최정욱 하나증권 연구원은 10일 보고서에서 "전주 은행주는 5.7% 상승해 코스피 하락률(-5.1%)을 크게 초과하는 강세를 보였다"며 "코스피가 8월 들어 반도체 업종을 중심으로 조정을 받으면서 소비재, 헬스케어, 건설, 은행 등 비반도체 업종으로 순환매가 유입됐다"고 설명했다.

외국인과 국내 기관의 수급도 은행주로 들어왔다. 외국인과 국내 기관은 지난주 코스피를 각각 7조2000억원, 2조9000억원 순매도했으나, 은행주는 각각 200억원, 1330억원 순매수했다. 특히 신한지주는 KB금융과의 PBR 격차에 따른 가격 매력과 대규모 자사주 매입 효과가 더해지며 한 주간 9.2% 급등했다.

시장 일각의 우려 요인에 대해서는 제한적인 영향에 그칠 것으로 내다봤다. 6월 폭락했던 월중 NIM은 기업들의 정기예금 증가 등으로 7월에도 반등세를 보이지 못했으나, 증시 하락으로 머니무브 우려가 완화된 만큼 8월 이후 소폭이나마 상승 트렌드를 재개할 것으로 전망했다.

공정거래위원회의 국고채 전문딜러(PD) 담합 제재 가능성에 대해서도 "과거 LTV 담합 사례처럼 시장에서는 이를 큰 리스크로 보지 않는 분위기"라며 "제재 수위가 높게 책정되더라도 행정소송 등을 통해 손익 반영 규모를 줄일 가능성이 높아 주가 영향은 한정적일 것"이라고 분석했다.

반면 원/달러 환율 하락은 은행주에 긍정적인 요인으로 꼽혔다. 최 연구원은 "국채금리 하락으로 금리 모멘텀은 다소 둔화됐지만, 원/달러 환율이 1,400원선까지 추가 하락하면서 3분기 실적과 자본비율에 미치는 긍정적 영향이 확대되고 있다"고 짚었다.

이어 "비은행(증권) 부문의 모멘텀 둔화 우려가 존재하지만 저PBR과 비과세 배당, 주주환원 확대 모멘텀 등을 감안할 때 은행주가 순환매 장세에서 소외될 가능성은 낮다"고 평가했다.

하나증권은 주간 단기 선호 종목으로 우리금융지주(목표주가 4만3000원)와 BNK금융지주(목표주가 2만4500원)를 제시했다.

우리금융지주에 대해 최 연구원은 "2분기 실적 발표 이후 투심이 개선되는 가운데 국고채 PD 담합 이슈에서 자유롭고 PBR이 0.62배에 불과해 밸류에이션 매력이 높다"고 추천 이유를 밝혔다. BNK금융지주에 대해선 "최근 수급 불안으로 주가가 PBR 0.41배 수준까지 급락했으나 펀더멘털 대비 하락 폭이 과도해 주가 되돌림이 예상된다"고 덧붙였다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) CI. [뉴스핌DB]

ssup825@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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