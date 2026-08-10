전주 농수산물시장 '수산동' 화재…4시간여 만에 진화

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대응 2단계 발령·소방 등 125명 투입…인명피해 없어

수산동 건물 전소…경찰·소방 합동감식 예정

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북소방본부는 전주시 송천동 농수산물도매시장 수산동에서 전날 밤 발생한 화재가 4시간여 만에 진화됐으며 인명피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다고 10일 밝혔다.

전북특별자치도소방본부 등에 따르면 지난 9일 오후 11시17분께 전주시 덕진구 송천동 농수산물도매시장 내 수산동에서 불이 났다.

9일 오후 11시17분께 전주시 덕진구 송천동 농수산물도매시장 내 수산동에서 불이 났다.[사진=전북소방본부]2026.08.10 gojongwin@newspim.com

신고를 받은 소방당국은 현장에 소방 인력과 장비를 투입해 진화에 나섰으며 오후 11시22분께 대응 1단계를 발령한 뒤 11시29분께 대응 2단계로 격상했다.

화재 당시 건물 내부에는 사람이 없었던 것으로 파악됐다. 소방당국은 혹시 모를 인명피해에 대비해 내부 수색을 진행했으며 점포 관계자들의 안전 여부도 확인했다.

불은 수산동 건물 전체로 빠르게 번진 것으로 알려졌다. 현장에는 소방 인력 88명과 경찰 37명 등 125명이 투입됐으며 펌프차 등 소방장비 50대가 동원됐다.

소방당국은 약 2시간 뒤인 10일 오전 1시6분께 큰 불길을 잡은 데 이어 오전 3시32분께 완전히 진화했다.

이번 화재로 다친 사람은 없었지만 수산동 건물 전체가 불에 타는 피해가 발생했다. 특히 가을철 수산물 소비가 늘어나는 시기를 앞두고 상인들의 피해가 클 것으로 우려된다.

전주시는 화재 발생 직후 안전안내문자를 통해 인근 주민들에게 연기 흡입 등 안전사고에 유의해 달라고 당부했다.

경찰과 소방당국은 정확한 발화 지점과 화재 원인, 재산 피해 규모 등을 확인하기 위해 합동 감식을 진행할 예정이다.

gojongwin@newspim.com