전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.10 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[종목+] AP시스템, 상반기 영업익 166%↑…반도체 수주 '사상 최대'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • AP시스템이 10일 상반기 영업익 276억원을 냈다.
  • OLED 장비 매출이 99% 늘며 실적 개선을 이끌었다.
  • 반도체 수주 785억원으로 새 성장축을 키웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 매출 3590억원, OLED 장비 매출 99% 증가
반도체 장비 신규 수주 785억원, 연내 1000억원 달성 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AP시스템이 주력인 유기발광다이오드(OLED) 장비 사업의 성장에 힘입어 올해 상반기 영업이익이 전년보다 166% 늘어나는 성과를 거뒀다. 여기에 반도체 장비 신규 수주도 사상 최대 수준으로 확대되며 사업 포트폴리오 다변화에 속도가 붙고 있다. OLED 사업이 당장의 실적을 이끌고 반도체 사업이 새로운 성장 동력으로 자리 잡는 모습이다.

반도체 및 디스플레이 제조 장비 전문기업 AP시스템은 10일 올해 상반기 연결 기준 실적으로 매출 3590억원, 영업이익 276억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 54.6%, 영업이익은 166.5% 증가한 수치다.

올해 2분기만 놓고 보면 영업이익은 96억원으로 전년 동기보다 254.1% 늘었다. 매출 증가보다 영업이익 증가 폭이 더 컸다는 점에서 외형 성장과 함께 수익성도 개선된 것으로 볼 수 있다.

사진은 지난 7월 코엑스에서 열린 디스플레이 산업 전시회 'K-디스플레이(K-Display) 2026' 모습. [사진=AP시스템]

실적 개선을 이끈 것은 주력 사업인 OLED 장비다. OLED 장비 매출은 전방 산업의 수요 회복에 힘입어 지난해 같은 기간보다 약 99% 증가했다. 스마트폰·디스플레이 업체들의 설비 투자가 재개되면서 AP시스템이 공급하는 OLED 생산 장비 판매도 함께 늘었다. 장비 공급 이후 발생하는 부품 사업 매출도 전년 동기 대비 25% 증가했다.

AP시스템 측은 "주력인 OLED 장비 사업의 견고한 성장과 반도체 장비 부문의 폭발적인 수주 랠리에 힘입어 올 상반기 어닝 서프라이즈를 달성했다"며 "가장 주목할 만한 성과는 단연 반도체 장비 부문에서의 가파른 약진"이라고 강조했다.

◆ 반도체 수주 785억원…RTP·자동화 설비로 사업 확대

AP시스템은 안정적 매출이 발생하는 OLED 사업을 '캐시카우'로 유지하면서 반도체 장비 사업을 새로운 성장축으로 키운다는 전략이다.

올해 반도체 장비 부문 수주액도 큰 폭으로 늘었다. AP시스템의 올해 반도체 장비 신규 수주액은 785억원이다. 회사가 과거 기록한 최대 연간 반도체 매출액 652억원을 웃도는 규모다.

수주액은 고객사로부터 새로 주문받은 장비의 금액을 뜻한다. 아직 모두 매출로 잡힌 것은 아니지만 앞으로 장비를 제작해 공급하면서 실적으로 이어질 수 있는 일감이 그만큼 늘었다는 의미다.

AP시스템 로고. [사진=AP시스템]

회사는 글로벌 반도체 제조사들이 생산시설 투자를 확대하는 가운데 급속열처리장비(RTP)와 분석실 자동화 설비 등으로 제품군을 넓혀온 것이 수주 증가로 이어졌다고 설명했다.

RTP는 반도체 웨이퍼를 짧은 시간 안에 높은 온도로 가열해 필요한 특성을 만드는 장비다. 반도체 공정이 갈수록 미세해지면서 온도를 얼마나 빠르고 정확하게 제어하느냐가 제품의 품질과 생산수율에 영향을 줄 수 있다. 분석실 자동화 설비 역시 사람이 하던 일부 검사와 분석 과정을 자동화해 생산 효율을 높이는 역할을 한다.

AP시스템은 이 같은 반도체 장비 포트폴리오 확대를 바탕으로 올해 신규 수주액 1000억원 달성을 목표로 하고 있다. 회사는 단기적으로 전체 매출에서 반도체 사업이 차지하는 비중을 20%까지 높이고 장기적으로는 2030년 반도체 매출 비중을 30%까지 확대한다는 계획이다.

◆ 배당 50억원·자사주 30억원…주주환원도 지속

AP시스템은 실적 개선과 함께 주주환원 정책도 이어가고 있다. 구체적으로 회사는 2024년부터 3년간의 중장기 주주환원 정책을 추진하고 있다. 올해는 전년도 결산 배당으로 50억원을 지급했으며 30억원 규모의 자사주 매입도 완료했다.

자사주 매입은 회사가 시장에서 자기 회사 주식을 직접 사들이는 것을 말한다. 회사는 매입한 자사주를 관계 법령에 따라 소각해 주주들의 실질적인 지분 가치를 높인다는 계획이다.

사진은 지난 3월 한국거래소에서 열린 '2025년 코스닥시장 공시우수법인' 시상식 현장. AP시스템은 이날 한국거래소가 선정하는 종합평가 우수법인으로 선정됐다.[사진=AP시스템]

AP시스템 관계자는 "이번 상반기 실적은 디스플레이 시장에서 축적해 온 당사의 초정밀 제어 기술력이 반도체 핵심 공정에서도 경쟁력을 입증한 객관적인 지표"라며 "앞으로도 기술 격차를 바탕으로 반도체 중심의 신성장 동력을 가속화하고 시장의 신뢰에 부응하는 일관된 주주환원을 통해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다. 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
사진
오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동