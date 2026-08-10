에이치케이 계수민 이사, 회사 주식 10만주 취득

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정식 사장도 약 4만주 장내매수, 경영진 지분 확대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이치케이 최대주주 특수관계인과 경영진이 최근 잇따라 회사 주식을 사들이고 있다. 계수민 이사가 10만주를 취득한 데 이어 앞서 박정식 사장도 약 4만주를 장내매수하면서 최근 한 달여간 이들의 지분 취득 규모는 총 14만주, 약 1억8000만원에 달했다.



10일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 계수민 에이치케이 이사는 지난 7일 회사 주식 10만주를 취득했다. 취득금액은 약 1억3000만원이다.

계 이사는 에이치케이 최대주주이자 창업주인 계명재 대표의 특수관계인이다.

앞서 박정식 에이치케이 사장도 지난 7월 1일 회사 주식 약 4만주를 장내에서 매수했다. 이에 따라 최근 한 달여간 최대주주 특수관계인과 주요 경영진이 취득한 에이치케이 주식은 총 14만주, 금액 기준 약 1억8000만원 규모다.

에이치케이는 이번 지분 취득에 대해 향후 사업 성장에 대한 자신감과 책임경영 의지를 반영한 것이라고 설명했다.

에이치케이 로고. [사진=에이치케이]

회사는 산업용 고출력·초대형 레이저가공기를 자체 개발해 국내외 시장에 공급하고 있다. 북미와 유럽 등 해외 시장으로 판매 지역을 확대하는 한편 레이저가공 장비 공급에서 자동화 시스템과 소프트웨어, 공정 운영 서비스를 포함하는 '레이저가공 토탈 솔루션'으로 사업 영역을 넓히고 있다.

에이치케이의 고출력 레이저가공기는 자동차와 조선, 대형 플랜트, 에너지 인프라, 방위·방산 분야 등에 활용된다. 회사에 따르면 고출력 제품군은 25~50mm 두께의 후판 절단에도 적용할 수 있다.

에이치케이는 레이저가공기가 기존 플라스마 절단기와 비교해 가공 정밀도와 절단면 품질을 높이고 후속 가공 공정을 줄일 수 있다고 설명했다. 기존 플라스마 절단기가 담당하던 일부 후판 가공 영역에서도 레이저 장비 적용이 확대되고 있다는 게 회사 측 설명이다.

회사는 인공지능(AI) 데이터센터와 신재생에너지 설비, 액화천연가스(LNG) 발전 플랜트 등 대규모 인프라 투자가 이어지면서 고출력·초대형 레이저가공기 수요가 늘어날 것으로 보고 있다.

에이치케이는 해외 영업을 강화하고 자동화·토탈 솔루션 공급 역량을 확대할 계획이다. 장비 판매 지역과 적용 산업을 넓히는 동시에 장비부터 자동화·운영 솔루션까지 사업 범위를 확장한다는 방침이다.

에이치케이 관계자는 "기업 성장에 대한 자신감과 책임경영 의지를 바탕으로 주요 경영진과 최대주주 특수관계인이 회사 주식을 취득했다"며 "국내외 사업 확대와 고부가 토탈 솔루션 강화를 추진할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com