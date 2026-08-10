매일유업, 평택공장 사망사고 사과…"안전관리 전면 재점검"

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관계기관 조사 협조…"필요한 모든 조치"





[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 매일유업이 경기 평택공장에서 발생한 근로자 사망 사고와 관련해 공식 사과하고 현장 안전 관리 체계를 재점검하겠다고 밝혔다.

이인기 매일유업 대표이사는 10일 입장문을 통해 "지난 9일 당사 평택공장에서 발생한 사고로 인해 소중한 생명을 잃으신 구성원과 유가족분들께 깊은 애도와 진심 어린 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 이어 "큰 슬픔과 충격을 겪고 계신 가족 및 동료 구성원 여러분께도 깊은 위로의 마음을 전한다"고 말했다.

매일유업 로고

사고는 전날 오후 3시께 평택공장 내 연유 저장탱크에서 발생했다. 탱크 내부에서 청소 작업을 하던 근로자 2명이 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 1명이 숨졌다. 다른 1명은 병원에서 치료를 받았다.

매일유업은 사고 직후 해당 공정의 가동을 즉시 중단하고 동료 구성원들을 대상으로 심리적 안정을 위한 지원을 시작했다고 설명했다.

현재 경찰 등 관계기관은 정확한 사고 원인과 경위를 조사하고 있다. 매일유업은 "모든 조사 과정에 성실하고 적극적으로 협조하겠다"고 했다.

회사는 피해를 입은 구성원과 유가족 지원을 최우선으로 하겠다는 방침이다. 치료를 받은 구성원의 회복을 위해서도 회사 차원의 지원을 이어갈 예정이다.

매일유업은 "철저한 사고 경위 파악과 관계기관의 조사 결과를 바탕으로 다시는 이와 같은 안타까운 일이 재발하지 않도록 현장 안전 관리 체계를 재점검하고 필요한 모든 조치를 다하겠다"고 했다.

kji01@newspim.com