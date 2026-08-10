상미당홀딩스, 아동·청소년 대상 제과제빵 연수 프로그램 성료

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 상미당홀딩스 행복한재단이 지난 6일부터 7일까지 양일간 '내 꿈은 파티시에 제과제빵 연수' 프로그램을 진행했다. 제과제빵 분야 진로 희망 청소년들이 전문가들로부터 깊이 있는 지식을 배우고 직업 세계를 직접 경험하는 프로그램이다.

6일 서울 신대방동에 위치한 파리크라상 컬리너리아카데미에서 진행된 '내 꿈은 파티시에 제과제빵 연수' 프로그램 참가자들이 전문 제과 실습을 하고 있는 모습 [사진=상미당홀딩스]

이번 연수는 아동·청소년 제과제빵 지원사업인 '내 꿈은 파티시에' 프로그램 참가 이력이 있는 청소년을 대상으로 신청을 받아 8명의 참가자를 선발해 진행됐다. 참가 비용은 행복한재단에서 전액 지원했다. 2012년부터 진행된 '내 꿈은 파티시에' 사업은 행복한재단이 주최하고 사단법인 '부스러기사랑나눔회'가 주관하는 사회공헌 활동으로, 제과제빵 분야로의 진로를 희망하는 아동·청소년들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 교육비 지원과 장학금 지급, 경연대회 개최 등 다양한 활동을 진행한다.

프로그램 첫 날인 6일에는 프랑스 에꼴 르노뜨르 및 INBP(프랑스 국립제빵학교)와 기술을 제휴 중인 파리크라상 '컬리너리 아카데미'에서 전문 제과 실습이 진행됐다. 참가 학생들은 피스타치오와 복숭아를 재료로 하는 프랑스식 케이크 '갸또 피스타치오 피치'를 직접 만들어보며 전문 제과 기술을 익혔다. 실습 이후에는 서울 시내의 디저트 트렌드를 살펴보는 등의 음식 문화 체험 시간도 가졌다.

둘째 날인 7일에는 한남동 '패션5'와 도곡동 '배스킨라빈스 워크샵'에서 제품을 시식하고 매장을 경험하는 도슨트 프로그램을 진행했다. 체험 및 시식과 함께 현장 전문가의 안내를 통해 디저트 산업과 사업장 운영을 비롯해 제과제빵 시장에 대한 이해를 높였다.

행복한재단 담당자는 "제과제빵 분야의 꿈을 가진 아이들이 전문가를 통해 교육을 받고 현장을 경험하며 자신의 진로를 더욱 구체화할 수 있도록 이번 기회를 마련했다"며 "이번 연수가 청소년들에게 제과제빵에 대한 전문적 이해를 높이고 자신의 꿈에 한 걸음 더 다가가는 뜻 깊은 계기가 되었기를 바란다"고 전했다.

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