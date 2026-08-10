농진청, 시각장애인에 '축산 현장 실용서' 음성 지원

AI 핵심 요약beta
- 농촌진흥청 축산과학원이 10일 실용서 3종을 접근성 전자출판물로 제작했다.
- 조사료 재배·돼지 사육·닭 기르기 자료를 화면낭독기로 들을 수 있다.
- 축산과학원은 관련 자료를 총 6종으로 늘리고 공개를 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
그림·표 설명까지 화면낭독기로 확인
접근성 전자출판물 총 6종으로 확대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 시각장애인과 저시력자도 조사료 재배와 돼지·닭 사육 등 축산 현장 정보를 음성으로 쉽게 이용할 수 있게 된다. 정부는 현장 실용서 3종을 본문은 물론 그림·표의 설명까지 화면낭독기로 들을 수 있는 장애인 접근성 전자출판물로 제작했다.
농촌진흥청 국립축산과학원은 축산 현장 실용서 3종을 장애인 접근성 전자출판물(PDF/UA)로 제작해 누리집에 공개한다고 10일 밝혔다.
장애인 접근성 전자출판물은 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있도록 만든 국제표준 전자문서 형식이다. 화면낭독기인 스크린 리더를 활용하면 문서 본문뿐 아니라 그림과 표에 담긴 설명도 음성으로 확인할 수 있다.
이번에 전환한 자료는 ▲조사료 재배 100문 100답 ▲돼지 사육 100문 100답 ▲닭 기르기 100문 100답 등 3종이다.
실용서에는 사양 관리와 사료 배합, 질병 관리, 사육 환경 개선 등 축산농가가 현장에서 자주 묻는 내용과 실제 사례를 담았다. 축산농가는 물론 교육과 상담, 기술지원 업무를 담당하는 관계자들도 활용할 수 있다.
자료는 축산과학원과 국립장애인도서관 누리집에서 확인할 수 있다.
축산과학원은 지난해부터 장애인도서관의 공공간행물 장애인 접근성 지원사업에 참여하며 축산 기술정보의 접근성을 확대하고 있다.
지난해에는 ▲현장에서 배우는 자가 섬유질배합사료(TMR) 우수사례집 ▲반려동물 사료 영양표준 1판: 개·고양이 ▲국립축산과학원 70년사 등 3종을 접근성 전자출판물로 제작했다. 이번 실용서 3종을 추가하면서 관련 자료는 총 6종으로 늘었다.
조용민 축산과학원 원장은 "공공기관의 축산 기술정보는 장애 유무와 관계없이 누구나 편리하게 이용할 수 있어야 한다"며 "시각장애인과 저시력자 등 정보 이용에 제약이 있는 국민을 고려해 접근성 자료를 계속 확대하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com