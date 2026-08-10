장동혁, 26일 '취임 1주년' 기자회견...임기 후반 당 쇄신안·운영 전략 발표

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 26일 기자간담회를 연다.
- 임기 후반기 당 운영 방향과 쇄신안을 밝히려 했다.
- 박충권은 대여투쟁 희석 우려로 시점이 미뤄졌다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 취임 1년을 앞두고 오는 26일 기자간담회를 열어 임기 후반기 당 운영 방향과 쇄신 방안을 밝힐 예정이다.
박충권 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 최고위원회의를 마친 뒤 기자들을 만나 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 "대표께서 임기 후반 당 운영 방안에 대해 여러 가지 구상을 하고 있다"며 "기자간담회 형식으로 8월 26일쯤 입장을 밝힐 것으로 예정하고 있다"고 말했다.
당초 이번주 발표할 것으로 알려졌는데 시점이 미뤄진 이유에 대해서는 "최근 이재명 정부가 여러 실책을 많이 하고 있지 않느냐"며 "부동산 정책 문제, 주식시장 폭락, 보완수사권 폐지법이 충분한 숙의 없이 졸속으로 통과된 상황에서 당 쇄신 방안을 발표하면 이재명 정부에 대한 대여투쟁이 희석될 수 있는 여지가 있다"고 설명했다.
이어 "대표께서는 이미 당 후반기 운영 방안에 대해 안을 갖고 계시지만, 그에 대한 당내 여러 의원님들의 의견을 들으시고 종합해서 발표하시지 않을까 싶다"고 부연했다.
jeongwon1026@newspim.com