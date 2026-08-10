동국제약 센텔리안24, 美 유통망 확대…코스트코·얼타뷰티 입점

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코스트코 200개·얼타뷰티 760개 매장서 판매

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약의 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 미국 주요 유통 채널에 잇달아 입점하며 북미 오프라인 시장 공략을 확대한다.

동국제약은 센텔리안24의 '마데카 크림 타임 리버스'를 비롯한 주요 제품이 미국 코스트코와 얼타뷰티, 노드스트롬 등 온·오프라인 유통 채널에 입점했다고 10일 밝혔다.

동국제약 센텔리안24 '마데카 크림 타임 리버스' 제품 이미지 [사진=동국제약]

미국이 K-뷰티의 최대 수출 시장으로 떠오른 가운데 센텔리안24는 기존 온라인 판매에서 오프라인으로 유통망을 넓히며 현지 소비자 접점 확대에 나서고 있다.

센텔리안24는 지난 7월 7일부터 미국 내 약 200개 코스트코 매장에서 '마데카 크림 타임 리버스 100㎖'를 판매하고 있다. 코스트코 이용 고객의 소비 특성을 고려해 브랜드 베스트셀러인 마데카 크림을 대용량으로 구성했다.

미국 대형 뷰티 전문 유통업체 얼타뷰티에서도 판매 품목을 확대했다. 지난 5월 '마데카 크림 타임 리버스'를 선보인 데 이어 이달 9일부터 PDRN, 마데카 말차, 멜라 캡처, 선케어 라인과 뷰티 디바이스 '마데카 프라임 맥스' 등을 추가했다.

특히 얼타뷰티 약 760개 매장의 계산대 인근 매대에 센텔리안24 제품을 진열해 소비자 노출과 접근성을 높였다.

프리미엄 백화점 노드스트롬에도 지난 6월 초 입점했다. 현재 약 89개 오프라인 매장과 온라인몰에서 마데카 크림과 PDRN, 마데카 말차, 멜라 캡처 라인을 비롯해 '마데카 프라임 맥스', '마데카 프라임 리추얼 화이트 펄' 등 뷰티 디바이스를 판매하고 있다.

센텔리안24는 앞서 아마존과 틱톡샵 등 미국 주요 온라인 채널을 중심으로 현지 사업 기반을 확대해 왔다. 지난 6월 진행된 아마존 프라임데이에서는 '360도 샷 PDRN 리프팅 아이크림'이 아이크림 카테고리 판매 1위에 오르며 전년 대비 900% 이상 증가한 매출을 기록했다.

동국제약은 온라인에서 확보한 판매 성과를 바탕으로 오프라인 유통망까지 확대해 미국 시장에서 센텔리안24의 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.

센텔리안24 담당자는 "미국 주요 유통 채널과의 협업을 확대하며 현지 소비자들이 센텔리안24의 다양한 제품을 경험할 수 있는 기반을 넓히고 있다"며 "차별화된 제품력을 바탕으로 현지 브랜드 입지를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com