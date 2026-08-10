현대홈쇼핑, MD·커머스 직무 부트캠프 1기 모집

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교육비 전액·훈련장려금 월 50만원 지급

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 현대홈쇼핑이 10일 고용노동부 주관 지원 사업인 'K-뉴딜 아카데미'의 일환으로 '현대홈쇼핑 MD·커머스 직무 체험형 부트캠프 1기' 교육생을 모집한다고 밝혔다. 참가 신청은 오는 31일까지 교육 전문 플랫폼 '내일하이' 홈페이지에서 가능하며, 모집 대상은 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 총 100명이다.

현대홈쇼핑이 'K-뉴딜 아카데미' 사업 일환으로 진행하는 'MD·커머스 직무 체험형 부트캠프 1기' 교육생 모집 이미지 [사진=현대홈쇼핑]

교육은 대전광역시에 위치한 삼성생명대전둔산빌딩에서 오는 9월 7일부터 12월 28일까지 총 600시간 동안 진행되며, 'MD(상품기획)&바잉 실무'와 '라이브커머스 전문가' 두 과정으로 나눠 진행된다.

MD(상품기획)&바잉 실무 교육과정은 상품 발굴·소싱부터 데이터 기반 원가 분석, 트렌드 리딩까지 실제 업무에 필요한 노하우 전달 중심으로 구성된다. 라이브커머스 전문가 과정에서는 방송 기획·진행부터 숏폼 제작, 영상 편집까지 콘텐츠 제작 전 과정을 직접 경험할 수 있다.

참가자에게는 교육비 전액과 매월 훈련장려금 최대 50만원과 정착지원금 30만원이 지급된다. 수료율 80% 이상 달성 시 수료축하금 30만원도 추가로 제공다.

수료 후에는 취업과 창업으로 나눠 지원이 이어진다. 취업 희망자는 프로젝트 발표회와 취업 특강을, 창업 희망자는 창업 실습 기회와 판로 지원을 받는다. 교육 수료 후 3개월 이내 취·창업에 성공하면 지원금 100만원도 추가로 지급된다.

현대홈쇼핑 관계자는 "청년들에게 실무 교육을 통한 직업능력 개발 기회를 제공하기 위해 이번 프로그램에 참여하게 됐다"며 "앞으로도 청년들이 실질적인 도움을 얻을 수 있도록 다양한 지원책을 선보이겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com