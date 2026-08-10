에이블리, 뷰티 정기 행사 '에뷰페' …총상품 3000개 선봬

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리가 10일부터 19일까지 뷰티 정기 행사 '에이블리 뷰티 페스타'(에뷰페)를 실시한다고 10일 밝혔다.

에이블리가 대규모 뷰티 페스타 '에뷰페'를 진행한다. [사진= 에이블리]

이번 에뷰페에는 총 250여 개 브랜드사가 참여해 뷰티 상품 3000개를 선보인다. 48시간마다 새로운 할인 상품을 공개하는 '타임 특가' 코너와 1만원 이하 실속형 상품을 판매하는 '뷰티 클리어런스' 코너가 마련됐다.

쿠폰 혜택도 다양하다. 모든 유저에게 뷰티 전용 10% 할인 쿠폰을 무제한 발급하고 인기 브랜드 전용 30% 할인 쿠폰도 제공하며, 매일 낮 12시에는 선착순 40% 할인 쿠폰이 열린다.

'오늘의 브랜드' 코너에서는 에뛰드, 네이밍, 롬앤, 투쿨포스쿨, 에스쁘아, 바이블리, 삐아, 어바웃톤, 릴리바이레드, 힌스, 클리오, 페리페라 등 브랜드 상품을 할인가로 선보이며, 매일 저녁 8시에는 인기 상품을 100원에 살 수 있는 선착순 '100원 딜'도 운영한다.

라이브 방송도 진행된다. 10일 오후 8시 네이밍의 '오버 듀 글로시 립 틴트' 신규 컬러 론칭 라방을 시작으로, 12일 에뛰드 'NEW 컨실팟' 에이블리 단독 구성 라방, 13일 에스쁘아 '프레쉬 세팅 픽서' 라방 등이 예정돼 있다.

에뷰페는 기존 '뷰티 그랜드 세일'을 올해 1월부터 확대 개편한 행사다. 에이블리는 2021년 여성 패션 플랫폼 중 뷰티 카테고리를 가장 먼저 론칭했으며, 지난 1월 에뷰페 기간 일 거래액은 전년 대비 최대 234% 급증한 바 있다.

에이블리 관계자는 "에뷰페는 탄탄한 브랜드 라인업을 바탕으로 선론칭, 라방 등 콘텐츠 요소를 강화해 유저에게는 쇼핑의 즐거움을, 입점 브랜드사에게는 매출 성장의 기회를 제공하고 있다"고 말했다.

fineview@newspim.com