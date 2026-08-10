LGU+, 장기고객 3000명 레고랜드 워터풀 파티 개최

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장기고객 대상 문화·여가 프로그램 확대

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 8~9일 강원도 춘천 레고랜드 코리아 리조트에서 장기고객 3000명을 초청해 '레고랜드 워터풀 파티'를 개최했다.

이번 행사는 멤버십 VVIP 등급 이상이면서 가입 기간 5년 이상인 고객과 가족들을 대상으로 진행됐다. 참가자들은 워터플레이 시설과 공연, 체험 프로그램 등을 즐겼다.

LG유플러스가 8~9일 강원도 춘천 레고랜드 코리아 리조트에서 장기고객 3000명을 초청해 '레고랜드 워터풀 파티'를 개최했다. [사진= LG유플러스]

행사는 LG유플러스가 연중 운영 중인 '장기고객 초대 프로그램'의 일환이다. 회사는 올해 장기고객을 핵심 전략으로 삼고 할인이나 포인트 제공을 넘어 직접 참여하고 경험할 수 있는 문화·여가 프로그램을 확대하고 있다.

화담숲 대관 행사, 레고랜드 RUN에 이어 이번 워터풀 파티까지 고객 경험 중심의 혜택을 제공하고 있다.

이벤트 페이지 조회수는 3월 첫 행사 이후 328% 증가했으며 직전 행사인 '레고랜드 RUN' 대비 80% 이상 늘었다.

LG유플러스는 멤버십 프로그램 '유플투쁠'을 통해 일상 속 혜택도 강화하고 있다. 공차, 배스킨라빈스, 투썸플레이스, 아웃백, 도미노피자 등 외식 브랜드와 컬리, 그리팅, 풀무원 등 장보기 혜택, CGV, 오션월드, 서울랜드, 아쿠아필드 등 여가 혜택을 제공한다.

이달부터 롱블랙, 밀킨, 아이콘골프 등 신규 제휴사를 추가했으며 10년 이상 장기고객과 VVIP 고객에게는 다이소 등 인기 혜택을 선착순 제한 없이 제공하고 있다.

회사는 9월에도 장기고객 대상 문화 체험을 이어간다. 21일까지 VVIP 이상 고객과 10년 이상 장기고객을 대상으로 뮤지컬 '디어 에반 핸슨' 전관 초청 이벤트를 진행하며 추첨을 통해 총 1100명에게 9월 18일 공연 관람권을 제공한다.

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