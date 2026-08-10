코웨이, 벽걸이 에어컨·음식물처리기 렌탈 50% 할인

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이(대표 서장원)는 여름철 생활 편의를 높이는 주요 제품을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 26일까지 진행되며, 벽걸이 에어컨과 제로 음식물처리기 분쇄형을 신규 렌탈하는 고객에게 제품별로 최대 렌탈료 반값 할인 혜택을 제공한다. 이와 함께 가정용 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U'도 최대 12개월간 렌탈료를 50% 할인한다.

음식물 처리기 [사진=코웨이]

먼저 '벽걸이 에어컨' 신규 렌탈 고객에게는 최대 18개월간 렌탈료 50% 할인 혜택을 제공한다. 상하좌우 4방향으로 바람을 자동 조절하고 파워냉방·제습·송풍·취침 모드 등을 갖춰 공간과 상황에 맞는 냉방이 가능하다.

'제로 음식물처리기 분쇄형 2L·3L' 제품은 신규 렌탈 시 최대 4개월간 렌탈료를 50% 할인한다. 150℃ 고출력 히팅 시스템과 독자 기술인 4중 블레이드를 탑재해 음식물을 빠르게 건조·분쇄한다. 대용량 활성탄 필터와 UV-C 살균, 안심 보관기능과 고온 세척 기능을 적용했다. 렌탈 중 건조통 1회 무상 교체 서비스도 지원한다.

코웨이 관계자는 "무더위가 이어지는 여름철을 맞아 벽걸이 에어컨과 음식물처리기를 비롯해 가정용 의료기기까지 다양한 제품을 합리적인 비용으로 이용할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"고 말했다.

tack@newspim.com