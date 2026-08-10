李대통령, 2차 메가프로젝트 점검회의 주재…삼성·SK 사장단 참석

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충청·영남권 추진현황 및 반도체 클러스터 부지·전력 공급계획 발표

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 10일 오후 2시 청와대에서 '메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의'를 주재한다.

이날 회의는 지난달 6일 가진 1차 점검회의 이후 두 번째로, 메가프로젝트의 신속한 이행 지원과 투자 성과를 전 지역·산업 생태계 전반으로 확산하는 방안을 논의하고자 마련됐다.

이재명 대통령이 지난달 6일 청와대 본관에서 '3대 메가 프로젝트 민관합동 점검회의'를 주재하면서 발언을 하고 있다. 2026.07.06. [사진=청와대]

이날 회의에는 기업 측에서 김용관 삼성전자 사장과 정승일 SK 미래성장담당 사장이 참석한다.

청와대에서는 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장이, 정부에서는 한성숙 국무총리, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 배경훈 과학기술부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 참석한다. 이밖에도 국방부, 산업통상부, 국토교통부, 기후에너지환경부, 기획예산처 등 관련 부처 장관들과 국무조정실장, 합참의장, 공군참모총장, 전남광주통합특별시장이 함께한다.

회의는 이 대통령의 모두 발언으로 시작한다. 이어 국무조정실장이 '메가프로젝트 지원을 위한 규제·정부혁신 추진방안'을 보고하고, 김정관 산업부 장관과 배 부총리가 '3대 메가프로젝트 상생협력 방안'을 발표한다.

이어서 김 장관과 구 부총리가 '충청권·영남권 메가프로젝트 추진현황과 계획'을 함께 보고한다.

국방부 장관, 공군참모총장, 합참의장, 국토교통부 장관, 기후에너지환경부 장관은 '반도체 클러스터 부지, 전력·용수 공급계획'을 발표한다.

청와대는 "이날 회의에서는 메가프로젝트의 속도전과 함께 투자 효과를 지역과 산업 생태계 전반으로 확산시키기 위한 구체적인 방안들을 집중 논의한다"며 "회의는 후속조치와 관련한 전체 토론으로 마무리될 예정"이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난달 6일 청와대 본관에서 '3대 메가 프로젝트 민관합동 점검회의'를 주재하고 있다. 2026.07.06. [사진=청와대]

the13ook@newspim.com