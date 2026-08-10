동아제약 아일로, '스킨 솔루션 라인' 3종 출시

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PDRN·NMN·식물성 멜라토닌 신제품

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)'가 성분 중심의 신제품을 선보이며 제품군 확대에 나섰다.

동아제약은 아일로의 '스킨 솔루션 라인' 신제품 3종을 출시했다고 10일 밝혔다. 신제품은 ▲아일로 PDRN+B5 ▲아일로 레티놀+NMN ▲아일로 식물성 멜라토닌 솜탭 등 3종이다. 최근 이너뷰티 시장에서 제품의 원료와 성분을 꼼꼼히 따지는 소비자가 늘어나는 흐름을 반영해 개인의 취향과 라이프스타일에 따라 성분을 선택할 수 있도록 구성했다.

동아제약 이너뷰티 브랜드 아일로, 성분 선택 폭 넓힌 '스킨 솔루션 라인' 3종 출시 [사진=동아제약]

'PDRN+B5'는 스킨케어 시장에서 주목받는 PDRN을 중심으로 설계했다. 일본 특허를 보유한 연어 이리 유래 PDRN 651㎎을 비롯해 비타민 B5인 판토텐산 100㎎, 나이아신, 비오틴 등을 배합했다. 복숭아맛 분말 제형을 적용해 간편하게 섭취할 수 있도록 했다.

'레티놀+NMN'은 모링가잎 추출물에서 유래한 식물성 리포좀 레티놀 1000㎍ RAE와 효모 유래 NMN 250㎎을 함유했다. 비타민 C와 비타민 E도 함께 배합했으며 청사과맛 분말 형태로 구성했다.

'식물성 멜라토닌 솜탭'은 식물성 멜라토닌 2㎎을 함유했다. 입안에서 녹여 섭취하는 솜탭 제형과 소다민트향을 적용해 섭취 편의성을 높였다.

신제품은 동아제약 공식 온라인몰 디몰과 네이버 브랜드스토어, 올리브영 온라인몰 및 오프라인 매장에서 판매된다.

동아제약 관계자는 "이번 아일로 스킨 솔루션 라인은 소비자가 자신의 취향과 라이프스타일에 맞춰 다양한 성분을 선택할 수 있도록 기획했다"며 "차별화된 성분 설계와 제형을 바탕으로 전문적인 이너뷰티 솔루션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

아일로는 대표 제품인 '타입1 콜라겐 비오틴 앰플'을 중심으로 국내 이너뷰티 시장에서 제품군을 확대하고 있다. 최근에는 올리브영 미국 매장에도 입점하며 해외 시장 공략에 나섰다. 동아제약은 에센셜 라인과 스킨 솔루션 라인으로 아일로의 제품 포트폴리오를 확대해 연매출 100억원 규모 브랜드로 육성한다는 계획이다.

sykim@newspim.com