GS25, 1990원 바나나 월 20만봉 공급…베트남 전용농장 확보

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편의점 맞춤형 소포장 상품 운영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS25가 베트남에 바나나 전용 지정농장을 확보했다고 10일 밝혔다.

GS25는 지난달 16일 베트남 호찌민에서 약 50km 떨어진 떠이닌 지역의 델몬트 농장을 전용 지정농장으로 선정했다. 이 농장은 한국과 일본 수출용 고품질 카벤디시 품종을 생산하며, 현지 델몬트 농장 중 가장 안정적인 품질 관리가 가능한 생산지다.

베트남 바나나 전용농장 앞에서 김명석 GS리테일 편의점 영업지원부문장(왼쪽에서 3번째)과 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진=GS25]

농장은 편의점 판매에 맞춰 3~5입 소포장 상품 생산에 최적화된 선별·포장 시스템을 갖췄다. 현지에서 개별 포장을 완료해 점포별 판매량에 맞춘 낱개 발주가 가능하며, 재고 부담을 줄이고 물류 효율을 높일 수 있다.

지정농장 상품은 '델몬트 프레시위크 바나나(3~5입)'로 판매된다. 베트남산 바나나의 무관세 혜택과 현지 선별·포장 방식을 적용해 물류 및 작업 비용을 절감했으며, 판매가격은 1,990원이다.

GS25는 3월부터 해당 농장 상품을 판매해 7월 말 기준 누적 매출 약 7억 원을 기록했다. 이번 지정농장 운영을 통해 월 20만 봉 이상의 바나나를 안정적으로 공급받을 수 있는 기반을 마련했다. 해당 상품은 매월 GS25의 'Fresh Week' 행사 기간에 한정 판매될 예정이다.

kji01@newspim.com