하나은행, FDS 고도화로 'KReSIM' 신종 투자사기 사전 예방

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 고도화된 이상거래탐지시스템(FDS)을 활용해 신종 투자사기인 'KReSIM(케이알이심)' 피해를 선제 예방하고 총 1450건, 약 185억원의 고객 자산을 보호했다고 10일 밝혔다.

[사진=하나은행]

KReSIM 투자사기는 외국인 관광객 대상 eSIM 판매 사업을 빌미로 고수익과 다단계 수당을 약속한 뒤 수익 정산을 중단하고 잠적하는 수법이다. 신규 투자금으로 기존 수익을 지급하는 폰지사기 방식과 다단계 모집 구조가 결합해 피해 인지가 늦어져 사전 예방이 까다로운 유형으로 분류된다.

하나은행은 지난 2월 대응 체계를 구축하고 FDS에 KReSIM 사기 패턴을 반영한 전용 모니터링 시나리오를 적용했다. 해당 법인 계좌로 거래 신호가 감지되면 승인을 거절하고, 모바일뱅킹 앱 설치 및 로그인 프로세스까지 차단해 자금 유출을 막는 방식이다.

아울러 ▲긴급 알림 메시지 발송 ▲전담 직원의 1대1 전화 안내 ▲경찰 신고 안내 등 밀착형 고객 케어를 병행해 2월 이후 총 1450건, 185억원 상당의 피해를 예방했다.

하나은행은 향후에도 지능화하는 금융범죄에 대응해 FDS를 고도화하는 등 소비자 보호 체계를 강화할 방침이다.

하나은행 금융소비자보호부 관계자는 "신종 금융사기로부터 고객 자산을 지키기 위해 선제적인 보호 조치를 마련하고 있다"며 "FDS 전문 인력 양성과 시스템 고도화를 지속해 금융사기 피해 예방 역할을 다하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com