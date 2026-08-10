롯데백화점, 빅뱅 데뷔 20주년 기념 프로젝트 진행

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8월 14~23일 롯데타운 잠실서 미디어 전시·팝업 등 진행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점이 YG엔터테인먼트와 협업해 빅뱅의 데뷔 20주년을 기념하는 프로젝트를 오는 14~23일 롯데타운 잠실 일대에서 진행한다고 10일 밝혔다.

석촌호수에서는 빅뱅의 공식 응원봉 '뱅봉'을 모티브로 한 야간 조명 연출을 펼친다. 빅뱅의 데뷔일인 8월 19일 저녁 8시 19분에는 특별 라이팅을 점등하며, 수변무대에는 높이 약 5m의 '뱅봉 크라운' 조형물을 설치해 포토 스팟으로 활용한다.

빅뱅 데뷔 20주년 기념 석촌호수에서 진행하는 야간 조명 연출 이벤트 시안. [사진=롯데백화점]

롯데월드몰 지하 1층에서는 빅뱅 20주년을 테마로 한 베이커리 브랜드의 릴레이 팝업스토어를 운영한다. '왓어브레드', '드렁큰 도우', '노배드바이브스' 등이 참여해 한정 제품을 선보인다. 식당가 약 40곳에서는 빅뱅 20주년 기념 비주얼이 적용된 스페셜 냅킨을 비치한다.

에비뉴엘과 롯데월드몰을 잇는 5층 브릿지에서는 '빅뱅투코스모스' 프로젝트를 진행한다. 팬클럽 'VIP'의 응원 메시지를 우주 메시지 형식인 '아레시보 코드'로 변환해 미디어 아트로 선보인다.

프로젝트의 중심은 에비뉴엘 6층 아트홀의 미디어 전시다. '더 코스모스'를 콘셉트로 지난 20년간의 활동을 조명하는 아카이브 영상과 공연 비하인드, 미공개 현장 스틸 사진을 공개한다. 행잉 헤드폰을 통해 음악을 감상할 수 있는 리스닝 존도 함께 운영하며, 전시는 사전예약제로 무료 공개된다.

롯데월드몰 지하 1층에서는 전시 관람객을 대상으로 한 빅뱅 20주년 한정판 굿즈 판매숍을 운영한다.

kji01@newspim.com