티웨이항공, 해외노선 얼리버드 최대 16% 할인

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해외 노선 이벤트 특가, 중복 할인쿠폰 등 제공

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=티웨이항공이 이달 10일부터 20일까지 국제선을 대상으로 해외노선 얼리버드 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 고객에게 여유로운 선택권을 제공하고자 탑승 기간을 확대한 것이 특징이다. 대상 노선은 일본, 중화권, 동남아시아, 중앙아시아, 호주, 미주, 유럽 등으로 탑승 기간은 11월 1일부터 2027년 3월 27일까지다.

먼저 선착순 이벤트 특가와 더불어 항공권 예매 시 할인코드 'AUG26'을 입력하면 노선별로 최대 16%까지 즉시 할인이 적용된다.

티웨이항공 항공기 [사진=티웨이항공]

여기에 결제 금액별 최대 4만원 추가 할인 쿠폰을 제공해 할인코드와 중복으로 사용 가능하다. 탑승객을 대상으로 진행하는 노선별 제휴 할인 또한 제공받을 수 있다.

한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했다. 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.

티웨이항공 관계자는 "여행을 미리 준비하시는 고객에게 실질적인 도움을 드리고자 이번 얼리버드 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 안전 운항을 최우선으로 하여 다양한 혜택과 편의 증진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

heoneykim@newspim.com