롯데렌터카, 해외 렌터카 사업 확대…Hertz와 8개국 63개 도시 공략

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데렌터카가 글로벌 렌터카 업체 Hertz와 손잡고 해외 렌터카 예약 서비스를 8개국 63개 도시로 확대한다. 지난달 일본 오키나와에 직접 서비스를 선보인 데 이어 글로벌 네트워크를 활용한 예약·고객지원까지 사업 영역을 넓히며 해외 시장 공략에 속도를 낸다.

[사진=롯데렌탈]

롯데렌터카는 Hertz와 전략적 제휴를 맺고 미국·일본·캐나다·스페인·프랑스·이탈리아·호주·뉴질랜드 등 8개국 63개 도시, 91개 지점에서 해외 렌터카 예약 서비스를 제공한다고 10일 밝혔다.

이번 서비스는 Hertz의 현지 매장과 차량 등 글로벌 인프라를 활용하면서 예약과 고객 지원은 롯데렌터카 앱을 통해 한국어로 제공하는 방식이다.

서비스 지역에는 미국 하와이와 로스앤젤레스(LA), 일본 후쿠오카와 삿포로, 스페인 바르셀로나 등 한국인 여행객이 많이 찾는 주요 도시가 포함됐다. 롯데렌터카는 향후 대상 국가와 도시를 지속 확대할 계획이다.

특히 해외에서 사고나 고장이 발생했을 때 발생하는 언어 장벽을 낮추기 위해 24시간 한국어 고객센터를 운영한다. 전화뿐 아니라 채팅 상담도 제공하며 사고 발생 시 위치와 차량 파손 부위 등의 사진을 전달받아 현지 업체와의 소통을 지원한다.

일부 지역에서는 가격 경쟁력도 확보했다. 토론토와 호놀룰루, LA, 뉴욕, 샌프란시스코, 파리 등 일부 지점은 롯데렌터카 앱을 통한 예약 요금이 Hertz 공식 홈페이지보다 약 10% 저렴하게 책정됐다.

롯데렌터카는 지난달 일본 법인을 설립하고 오릭스자동차와 제휴해 오키나와 렌터카 서비스를 시작했다. 오키나와에서는 한국에서 파견된 직원이 현지에 상주해 차량 인수부터 반납까지 직접 안내한다.

이번 Hertz 제휴 서비스는 현지 상주 인력 대신 24시간 한국어 고객센터를 통해 고객을 지원한다는 점에서 차이가 있다.

롯데렌터카 관계자는 "Hertz와의 제휴를 통해 안정적인 글로벌 인프라를 확보하는 한편 고객들이 해외에서도 국내처럼 편리하게 렌터카를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com