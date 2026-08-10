농심, 요리 맛을 감자칩에 담다…'다이닝 시리즈' 신제품 4종

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 다양한 요리의 맛과 풍미를 감자칩으로 구현한 '다이닝 시리즈' 신제품 4종을 10일 편의점 4사와 손잡고 동시에 출시한다.

농심 포테토칩 신제품 4종(고메포테토 솔티버터맛, 매콤까르보맛, 버터갈릭새우맛, 크림치즈소시지맛). [사진= 농심]

이번 다이닝 시리즈는 유명 외식 브랜드 메뉴를 재해석했던 기존 '포슐랭 가이드'와 달리, 특정 브랜드가 아닌 다양한 요리 자체의 맛과 풍미를 감자칩 한 봉지에 옮겨 담은 것이 특징이다. 버터구이부터 까르보나라, 갈릭새우, 크림치즈소시지까지 서로 다른 요리 콘셉트를 감자칩으로 풀어내며, 편의점마다 다른 맛을 취향에 맞춰 골라 먹을 수 있다.

신제품은 CU '고메포테토 솔티버터맛', GS25 '포테토칩 매콤까르보맛', 세븐일레븐 '포테토칩 버터갈릭새우맛', 이마트24 '포테토칩 크림치즈소시지맛' 총 4종이다.

'고메포테토 솔티버터맛'은 이즈니버터를 활용해 고소하면서 짭짤한 버터구이 요리의 풍미를 살렸다. '포테토칩 매콤까르보맛'은 부드럽고 고소한 까르보나라에 매콤함을 더해 구현했다. '포테토칩 버터갈릭새우맛'은 갈릭과 버터, 새우가 어우러진 요리의 풍미를 담았으며, '포테토칩 크림치즈소시지맛'은 크림치즈와 소시지가 어우러진 달고 짭짤한 맛을 구현했다.

농심은 이번 신제품을 통해 스낵 시장 핵심 유통채널로 자리 잡은 편의점에서 영향력을 확대한다는 계획이다. 닐슨아이큐(NIQ) 코리아에 따르면 2026년 상반기 누적 국내 스낵류 소매 매출에서 편의점 비중은 36.4%로 주요 유통채널 중 가장 높았다.

농심 관계자는 "편의점 4사와 함께 서로 다른 매력의 신제품을 동시에 선보여 소비자들이 자신의 취향에 맞는 포테토칩을 골라 먹고 비교하는 재미를 느낄 수 있도록 했다"고 말했다.

fineview@newspim.com