[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 10일

AI 핵심 요약beta
- 민주당 당대표 후보 3명은 9일 전북·광주·서울 일정을 소화했다.
- 송영길은 원전 방문과 방송·토론회로 호남 공략에 나섰다.
- 정청래와 김민석도 간담회와 토크콘서트로 지지층을 다졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 후보
08:00 <김어준 뉴스공장> 출연
13:20 영광 한빛원자력본부 방문
16:00 전북 필승결의대회(큰송이 출범식) / 전주 치명자산 성지 평화의전당
16:08 광주 CBS매거진 전화인터뷰
19:00 전주 KBS 인터뷰
20:20 전주 JTV 출연
21:00 광주KBC TV토론회
◆정청래 후보
06:00 전북 청소노동자 정책간담회 / 전북특별자치도 전주시 완산구 골든시티
08:30 완주 농업인 정책간담회 / 완주군 농어업회의소
11:00 전북 기자간담회 / 전북도의회 기자실
14:00 전북 당원 토크콘서트 / 전주대
18:10 광주MBC라디오 <시사톡라이브> 인터뷰
21:00 KBC 당대표 후보자 토론
◆김민석 후보
06:30 신림역 출근인사 / 신림역 3, 4번 출구 역사 안
09:50 서울·경기 지역 대한 임상병리사협회 회원 간담회 / 국회 의원회관 제9간담회의실
10:00 경기도 기초·광역 전현직 여성의원 간담회 / 국회 의원회관 제9간담회의실
10:20 서울·경기 지역 직능 14개 단체 연속 간담회 / 국회 의원회관 제1·7·9간담회의실
14:00 경기 당원 토크 콘서트 / 아주대 연암관 대강당
21:00 KBC 당대표 후보자 호남지역 방송토론회
kimsh@newspim.com