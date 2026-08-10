카카오스타일 지그재그, 슈즈 카테고리 성장…거래액 두 자릿수 증가

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'가 슈즈 라인업 다각화에 힘입어 쇼핑몰과 브랜드패션 슈즈 카테고리 거래액이 모두 두 자릿수 이상 증가했다고 10일 밝혔다.

카카오스타일 로고. [사진= 카카오스타일]

쇼핑몰 슈즈 카테고리는 상반기 거래액이 전년 대비 15% 늘었다. 판매 1위 '착한구두'는 14% 추가 성장했고, '소보'(126%), '꼼지락'(99%), '오엔드'(408%) 등도 큰 폭으로 거래액이 늘며 급성장 스토어로 떠올랐다. 성장세를 보인 슈즈 쇼핑몰은 전체 상품의 70% 이상을 빠른 배송 서비스 '직진배송'으로 판매한 것으로 나타났다.

브랜드패션 슈즈 카테고리 거래액도 전년 대비 약 20% 증가했다. 스니커즈 브랜드 '아키클래식'은 94% 급증했고, 슈즈 SPA 브랜드 '슈펜'은 41% 신장했다.

지그재그는 지난 7월 호주 샌들 브랜드 '아치스', 프리미엄 플립플랍 브랜드 '아일랜드 슬리퍼', 핸드메이드 샌들 브랜드 '예루살렘 샌들' 등을 입점시키며 슈즈 라인업을 넓혔다. '솔레뜨', '금강제화' 등도 새로 입점했다.

이에 맞춰 오늘부터 16일까지 '착한구두', '사뿐', '슈스프레소' 등 인기 상품을 최대 82% 할인가에 선보이는 '슈즈 연합전'을 연다. 최대 30% 쿠폰팩과 전 상품 무료배송도 제공한다. 12일부터 23일까지는 신규 입점 브랜드를 조명하는 '슈즈위크'를 열고 최대 20% 쿠폰과 첫 구매 할인 쿠폰을 지급한다.

카카오스타일 관계자는 "트렌디한 쇼핑몰 슈즈부터 헤리티지를 지닌 브랜드까지 셀렉션을 대폭 넓힌 결과, 다양한 고객 취향을 만족시키며 호응을 이끌어냈다"고 말했다.

fineview@newspim.com