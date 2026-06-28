LG전자, 모듈러 주택 신제품 2종 출시…평당 가격 76% 인하

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22평·24평 단층형 모델, 29일부터 현대프리미엄아울렛 김포점에 전시

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 오는 29일 모듈러 주택 'LG 스마트코티지' 신제품 2종을 출시한다고 28일 밝혔다. 약 22평과 24평 규모의 단층형 모델로, 기존 제품 대비 사용 면적을 넓히면서 평당 가격을 대폭 낮췄다.

신제품은 'MONO Core 72(면적 72.9㎡, 약 22평)'와 'MONO Core 82(면적 82.1㎡, 약 24평)'다. 두 제품 모두 방 2개와 거실, 주방, 욕실로 구성된다. MONO Core 82는 MONO Core 72 대비 한쪽 방을 확장해 더 넓은 생활 공간을 제공한다.

가격은 각각 1억9950만원, 2억2350만원부터 시작하며, 선택한 옵션과 설치 환경에 따라 달라진다. 기존 제품들과 비교하면 평당 가격이 최대 76% 저렴하다.

LG전자가 29일 모듈러 주택 'LG 스마트코티지' 신제품 2종을 출시하며 고29일부터 2개월간 현대프리미엄아울렛 김포점에 전시하는 LG 스마트코티지 신제품 모습. [사진=LG전자]

신제품은 LG 스마트코티지 라인업 중 처음으로 20평대 모델을 선보인다. 넓어진 공간으로 주거뿐 아니라 기업 연수원, 레저·숙박시설 등 상업용으로도 활용할 수 있다. 고객이 가구와 수납 구성, 가전, 평면 배치, 외장재 등을 직접 선택할 수 있도록 옵션 체계를 세분화했으며, 현관 방향이나 지붕 형태도 변경 가능하다.

내부에는 인공지능(AI) 홈 허브 '씽큐 온(ThinQ On)'을 비롯해 스마트 도어락, 스마트 스위치 등 IoT 기기와 시스템에어컨, 콘덴싱 보일러가 기본으로 적용된다. 고객은 '씽큐 온'을 통해 일상 언어로 AI와 대화하며 주거 공간 내 다양한 기기를 통합 관리할 수 있다. AI 가전, 환기 솔루션, 태양광 패널 등 다양한 옵션을 추가해 라이프스타일에 맞는 공간을 구현할 수도 있다.

LG전자는 고객들이 신제품을 직접 체험할 수 있도록 29일부터 2개월간 현대프리미엄아울렛 김포점에 MONO Core 72를 전시한다. 전시 모델에는 AI 가전과 IoT 기기, 냉난방공조(HVAC) 기술을 집약한 풀옵션 사양이 적용되며, 1:1 도슨트 투어 및 맞춤 상담은 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있다.

LG전자가 29일 모듈러 주택 'LG 스마트코티지' 신제품 2종을 출시하며 고29일부터 2개월간 현대프리미엄아울렛 김포점에 전시하는 LG 스마트코티지 신제품 모습. [사진=LG전자]

LG 스마트코티지는 구조체와 창호, 배선, 욕실, 주방기구 등 주요 자재의 70% 이상을 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 프리패브(Pre-fab) 방식으로 생산된다. 이를 통해 기존 철근콘크리트 공법 대비 공사 기간을 최대 50% 이상 단축할 수 있다. 현재 모듈러주택 전문업체인 스페이스웨이비와 협업하고 있다.

신제품 출시로 LG 스마트코티지는 8평(단층·2층), 14평(단층·2층), 16평(단층·2층), 22평(단층), 24평(단층) 등 총 8종의 라인업을 갖추게 됐다.

kji01@newspim.com