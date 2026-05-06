LG전자, AI 홈 연구공간 '씽큐 리얼' 리모델링

30평대 주택 규모로 재구성…생활패턴 분석 강화

AI 허브 씽큐 온 기반 자동화 시나리오 실험·검증

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 생활 데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 기술을 고도화하고 이를 제품과 서비스에 반영하기 위해 AI 홈 미래 연구 공간인 '씽큐 리얼(ThinQ Real)'을 업그레이드했다. 이번 개편은 실생활 데이터를 정밀하게 분석해 고객의 일상을 더욱 편리하게 만드는 AI 홈 솔루션 구현을 목적으로 한다.

LG전자는 서울 마곡 LG사이언스파크 내에 위치한 100㎡ 규모의 연구 공간 씽큐 리얼을 리모델링해 재탄생시켰다고 6일 밝혔다. 2022년 개관 당시 가구별 라이프스타일 연구에 집중했던 것과 달리 이번에는 국민주택 규모인 30평대 집으로 공간을 재구성해 대중적인 사용 패턴과 움직임을 심도 있게 분석할 수 있도록 했다.

LG전자가 최근 서울 마곡 LG사이언스파크 내 AI 홈의 미래를 연구하는 공간 '씽큐 리얼'을 업그레이드했다. AI 홈에서 축적되는 생활 데이터를 바탕으로 AI 기술을 고도화하고, 이를 제품 및 서비스에 빠르게 반영해 고객의 일상을 더욱 편리하게 만든다는 취지다. AI 홈 연구원들이 '씽큐 리얼'에서 새로운 AI 기술과 고객의 생활패턴을 고려한 자동화 시나리오를 실험·검증하고 이를 AI 홈 솔루션에 반영하고 있다. [사진=LG전자]

내부 공간은 현관, 거실, 주방, 침실 등 실제 가정과 동일한 환경으로 구현됐으며 AI 홈 허브 '씽큐 온'을 중심으로 수십 개의 AI 가전과 사물인터넷(IoT) 센서가 유기적으로 연동된다. 연구원들은 이곳에서 고객의 생활 패턴을 고려한 자동화 시나리오를 실험·검증하며, 모든 활동은 연구개발을 위한 데이터로 전환된다.

핵심 기기인 씽큐 온은 생성형 AI를 탑재해 일상 언어로 맥락을 이해하고 생활 패턴을 학습·예측한다. 씽큐 온은 생성형 AI가 탑재돼 사람과 대화하며 맥락을 이해하고, 생활 패턴을 학습 및 예측할 수 있다. 이는 LG전자 가전 외에 다양한 IoT 기기 역시 음성으로 제어할 수 있게 한다.

LG전자가 최근 서울 마곡 LG사이언스파크 내 AI 홈의 미래를 연구하는 공간 '씽큐 리얼'을 업그레이드했다. AI 홈에서 축적되는 생활 데이터를 바탕으로 AI 기술을 고도화하고, 이를 제품 및 서비스에 빠르게 반영해 고객의 일상을 더욱 편리하게 만든다는 취지다. AI 홈 연구원들이 '씽큐 리얼'에서 새로운 AI 기술과 고객의 생활패턴을 고려한 자동화 시나리오를 실험·검증하고 이를 AI 홈 솔루션에 반영하고 있다. [사진=LG전자]

LG전자는 설치된 제품들을 최신 사양으로 지속 업그레이드하며 24시간 연결된 최적의 AI 홈 환경을 유지할 방침이다.

아울러 이 공간은 건설사, 이동통신사 등 B2B 고객을 위한 쇼룸으로도 활용된다. LG전자는 솔루션 체험 과정에서 수집된 고객의 목소리를 다시 연구개발에 반영할 계획이다. 특히 1만여 명의 R&D 인력이 집결한 LG사이언스파크 내 위치해 사업본부 간 협업과 기술 사업화 연계 효과도 기대하고 있다.

정기현 LG전자 HS플랫폼사업센터 부사장은 "씽큐 리얼에서 축적되는 다양한 데이터를 기반으로 AI 홈 솔루션을 빠르게 고도화해 고객에게 더욱 편리한 일상을 제공할 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com