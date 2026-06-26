LG전자 류재철 "엔비디아와 피지컬 AI 협력 구체화"

데이터 팩토리·AI 냉각·로봇 양산 협력 확대

770TB 제조데이터 앞세워 피지컬 AI 승부수

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 엔비디아와 손잡고 차세대 피지컬 인공지능(AI) 생태계 구축에 속도를 낸다. 이달 초 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 AI 협력 확대에 합의한 데 이어 양사 실무진이 미국에서 후속 논의를 진행하며 협력 범위를 구체화했다.

류재철 LG전자 대표이사 사장은 26일 링크드인을 통해 "LG전자와 엔비디아는 미국 현지에서 추가 논의를 통해 (피지컬 AI에 관한) 협업 세부 영역과 전략적 파트너십을 구체화했다"고 밝혔다.

류재철 LG전자 대표이사 사장 [사진=LG전자]

양사는 엔비디아의 AI 플랫폼을 기반으로 제조 현장을 디지털화하는 데이터 팩토리 구축과 AI 데이터센터 냉각 솔루션 고도화, 로봇 양산 체계 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다. 특히 로봇 분야에서는 엔비디아의 AI 기술과 LG전자의 로봇 개발·생산 역량을 결합해 피지컬 AI 기반을 확대한다는 구상이다.

LG전자는 오랜 기간 축적해온 제조 데이터와 고객 접점 경험을 강점으로 내세웠다. 류 사장은 "LG전자는 14개 국가 31개의 생산 시설로부터 생성되는 정교한 제조데이터를 확보하고 있으며 최근 10년간 제조·생산 데이터의 양만 770TB(테라바이트)에 달한다"고 말했다.

LG전자는 가전과 스마트홈, 상업공간, 산업현장, 모빌리티 등 다양한 영역에서 축적한 공간 데이터와 사용자 경험도 피지컬 AI 시대의 경쟁력으로 보고 있다. 여기에 액추에이터 등 핵심 부품 기술과 글로벌 생산 체계를 더해 AI 기술을 실제 산업과 생활 환경에 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있다는 설명이다.

류 사장은 "LG전자는 AI가 그리는 미래를 실제로 구현할 수 있는 기술 생태계를 갖춘 기업"이라며 "엔비디아와 같은 글로벌 리더와 함께 AI를 고객 가치와 산업 혁신으로 연결하며 피지컬 AI 시대의 새로운 가능성을 현실로 만들어 나가겠다"고 말했다.

앞서 구광모 회장과 젠슨 황 CEO는 이달 초 서울 LG트윈타워에서 만나 피지컬 AI와 AI 인프라, 미래 모빌리티 분야 협력을 논의했다. 이후 지난 22일에는 LG그룹 주요 계열사 경영진이 미국 캘리포니아주 산타클라라의 엔비디아 본사를 방문해 후속 협력 방안을 협의한 것으로 알려졌다.

syu@newspim.com